Studium, autoškola, a pak zdravotní trable. Zdráhalová se rozjížděla pomalu, ale už je zpět

Po minulé sezoně s vrcholem v podobě zimních olympijských her v Pchjongčchangu, kde byla jedenáctá v závodě na 1500 metrů, devatenáctá na kilometrové distanci a osmá v závodě s hromadným startem, prožila problematické léto. „Dokončovala jsem studijní povinnosti. Vždyť já měla třetí ročník oboru rozložený do tří let. Jsem ráda za úspěšné absolvování zkoušek," vypráví Zdráhalová. Nyní má výuční list jako číšnice a vrhnula se do dvouleté nástavby s maturitou, kterou však zakončí až po ZOH v Pekingu 2022.

Během letních měsíců Zdráhalová úspěšně absolvovala i autoškolu, takže nyní při cestách za závody po Evropě mnohdy vozí týmovou parťačku a šestinásobnou olympijskou medailistku Martinu Sáblíkovou. „Snad se vedle mě nebojí," směje se Zdráhalová.

Když úspěšně zvládla všechny nesportovní povinnosti, přibrzdily ji zdravotní patálie. „Letní příprava měla k ideálu daleko. A když jsem se do toho pustila, celý listopad i prosinec jsem se prala s nemocemi a musela užívat antibiotika," posteskne si Zdráhalová.

I proto se výsledkově trápila. „Na začátku jsem byla schopná v divizi B vyhrát závod na tříkilometrové trati. Ale pak jsem se pořadím propadala. Nyní se cítím výrazně lépe, byť na úrovni jako v minulé olympijské sezóně ještě nejsem. Každopádně doufám, že jsem zpět," věří Zdráhalová, kterou v průběhu neděle čeká nejprve bitva na 1500 metrů a následně absolvuje závod s hromadným startem.

„Je na prd, že se jedou obě moje disciplíny během jediného odpoledne. Ale už jsem si zvykla," krčí smířlivě rameny Zdráhalová. Odmítá spekulovat, kam až se může v bavorském městečku ve výsledkové listině dostat. „Hlavní je, abych měla dobrý pocit z jízdy. Umístění neřeším."