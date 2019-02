Pomohla i zlatá Anička, teď chtějí být druhým biatlonem

Zažívají renesanci. Už řadu let se o bobech a skeletonu nepsalo v souvislosti s českými úspěchy tak jako letos. Skvělý tah s přestupem juniorské mistryně světa - skeletonistky Anny Fernstädtové - i průnik mezi světovou špičku u pilota Dominika Dvořáka představují naději na dobré výsledky i ze světového šampionátu.

Na začátku března se v kanadském Whistleru budou rozdělovat cenné kovy. Formu ladí i Češi a po protrápených letech si brousí zuby na dobré umístění. „Dominik jezdí stabilně v top desítce Světového poháru. Je jasně nejlepší pilot ze zemí, kde není žádná dráha," přibližuje Martin Bohman, předseda Českého svazu bobistů a skeletonistů (ČSBS).

Ještě větší naděje vkládá do obrovské posily Fernstädtové. „Byl to pro nás zlatý přestup. Využili jsme toho, že Anička nebyla spokojená v Německu a chtěla jezdit za nás. Úplná trefa do černého! Má skvělý cit pro řízení a na vnímání dráhy. Nepřekvapuje mě, že obhájila titul juniorské mistryně světa. Dá se říct, že tam neměla konkurenci," poukazuje Bohman.

Bobisté Dominik Dvořák (zleva), Jan Šindelář, Jakub Nosek a Martin Bohman

Český bobový a skeletonový tým

Díky absolutnímu vítězství v Interkontinentálním poháru si Fernstädtová vyjela místo v nadcházející sezoně SP, ale tím pro 22letou skeletonistku sezona ani zdaleka nekončí. „Nebudu pod tlakem, protože se ode mě nebude čekat zlato jako mezi juniorkami. Do Kanady můžu jet v klidu a třeba překvapit," tvrdí rodačka z Prahy. „Anička má ambice i na nejvyšších seniorských soutěžích. Myslím, že ve Whistleru může v ideálním případě sahat po medaili. Vytvoříme jí maximální servis, špičkové podmínky," slibuje Bohman.

Na taková slova přitom nemohl dlouho ani pomyslet. „Posledních patnáct roků jsme živořili. Mohli jsme se z toho zbláznit a zabalit to, nebo se zakousnout a improvizaci si zamilovat. Zvolili jsme druhou možnost," přiznává. Silný a efektivní mikrotým, „zlatý" přestup i úspěchy ze SP ale situaci pomalu obrací. „Mou ambicí je, aby se naše sporty staly obdobným fenoménem jako je biatlon," nastiňuje Bohman nemalé cíle. „Vnímáme stále větší podporu. Na závody v Altenbergu jezdí stovky českých fanoušků. Máme tam skoro domácí prostředí, to využijeme i na mistrovství světa 2020, které se koná právě v Alťasu" těší bývalého brzdaře a účastníka ZOH 2006 a 2010.

Bobistům před sezonou vytrhl trn z paty Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra, který pořídil zbrusu nový čtyřbob za zhruba tři miliony korun. Velkou roli hrála i pomoc Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Po pěti letech jsme se konečně dostali na soutěže do zámoří, o tom se nám dřív ani nezdálo. Teď můžeme soupeřit s nejužší světovou špičkou a jinak tomu nebude ani v Kanadě," věří Bohman. „Dominik má určitě na top 10, snad i na širší podium. Anna může dosáhnout ještě výš."

Bez ohledu na výsledky ve Whistleru je proces národní obrody bobů a skeletonu nastaven správným směrem. „Zažíváme historicky nejúspěšnější sezonu. Do reprezentace jsme napumpovali maximální možné prostředky. I když se po finanční stránce pořád nemůžeme měřit se světovou špičkou, na dráze se rozdíly smazávají a o to nám jde primárně," dodává Bohman.