Sportovní svazy si polepšily. Na reprezentanty dostanou téměř tři čtvrtě miliardy

Podle našich informací získal Český svaz ledního hokeje v roce 2017 a 2018 pokaždé 62 milionů korun. Pro tento rok je částka navýšena přibližně o 6 milionů. V podobných intencích se pro rok 2019 pohybuje i Fotbalová asociace ČR. Oproti předchozím dvěma letům si polepšili také cyklisté - rok 2017 21 milionů, tento rok o více než tři miliony. Proti předchozím dvoum letům si polepší i tenisté, nárůst o 7 milionů na necelých 43 milionů korun.

„V programu REPRE se ukázaly trendy, kterými chce MŠMT dlouhodobě přistupovat k rozdělování dotací. Kontinuita, předvídatelnost, sebehodnocení vlastní činnosti, nezávislost svazů na výsledcích v jiných sportech, jednoduché principy. To vrací důvěru v transparentnost dotací MŠMT, zrychluje se dotační proces a prostředky jsou tak u příjemců včas," uvedl ministr školství Robert Plaga.

Karolína Plíšková během zápasu Fed Cupu s Rumunkou Simonou Halepovou.

Vladimír Pryček, ČTK

Zjednodušení principů a zrychlení dotačního procesu oceňují i sportovní asociace a svazy. „Mám radost, že v programu na podporu reprezentace došlo ve srovnání s rokem 2018 k navýšení na částku 67 milionů korun, která nám výrazně pomůže v rozvoji mládežnických reprezentací ve věku 15 až 20 let. Ty totiž považujeme v dlouhodobém časovém horizontu za jednu ze stěžejních priorit naší práce," uvedl předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík.

Generální sekretář Svazu lyžařů ČR Jakub Čeřovský rychlé vyplacení dotací přivítal také. „Za posledních několik let je to poprvé, kdy dostáváme nejen rozhodnutí o přidělení dotace, ale také výplatu finální částky už takto brzy v průběhu sezony. Je skvělé, že opět myslí na zimní sporty a je jim schopno poskytnout finanční prostředky v období, kdy to nejvíce potřebují."

Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu

Vlastimil Vacek, Právo

Svůj pohled nabízí i předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. „Domníváme se, že jde o správný směr a díky alokaci těchto finančních prostředků bude moci česká reprezentace držet krok s reprezentacemi jiných zemí."

Podporu ze strany MŠMT uvítal také předseda Českého svazu bobistů a skeletonistů Martin Bohman. „Letošní sezona je pro nás historicky úspěšná. Rozhodli jsme se do naší reprezentace zainvestovat, dopřát jim co nejlepší podmínky, po desítkách let zas téměř srovnatelné se světovou špičkou. Po pěti letech jsme se s podporou MŠMT a Olympu CS MV dostali zas na soutěže do zámoří, kde postupně zazněla česká hymna jak v listopadu bobistům při vítězství v závodě Severoamerického poháru, tak i skeletonistce Anně Fernstädtové při absolutním vítězství v Interkontinentálu," zdůraznil předseda ČSBS.