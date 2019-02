S Velkou pardubickou je zle. Pořadatelé volají o pomoc

Připomínají, co mohou partnerům nabídnout ve spojení s těžkým překážkovým dostihem. Zájemci je můžou kontaktovat na příslušené mailové adrese...

Zjevně je zle, ač po odchodu České pojišťovny z pozice generálního partnera po loňské Velké pořadatelé nedávali najevo žádné výrazné obavy. I teď ujišťují, že sezona a nejvýznamnější dostih nejsou v ohrožení. Ale už padají spojení jako třeba ´nouzový plán´ či ´krizový scénář´.

Česká pojišťovna a Velká pardubická Česká pojišťovna byla poprvé generálním partnerem Velké pardubické v roce 1991 a tehdy měl dostih dotaci půl milionu korun. Vrátila se v roce 1995, kdy už dotace byla 1,8 milionu, a vydržela v hlavní roli do loňska. Dotace se vyšplhala až na 4,8 milionu korun, přičemž na pět milionů ji od roku 2013 dorovnával pořadatel. V letošním 129. ročníku hrozí pokles prémie na polovinu.

Pořadatelům podle ČT stále chybí 2,5 milionu korun. Přinejmenším. Z peněz na sezonu mohli škrtnout 8 milionů právě od České pojišťovny. Postrádají i milion od Agrofertu.

Škrtalo by se podle všeho na hlavním dostihu domácí sezony. Nouzový plán říká, že by se mohl běžet o 2,5 milionu, nikoli o pět milionů jako v minulých letech. Obraz Velké by to zřejmě pošramotilo.

„Děláme vše, co je možné," tvrdil pro ČT ředitel Dostihového spolku Martin Korba. Opozice v pardubickém zastupitelstvu podle ČT mluví o selhání Dostihového spolku a volá po rázných personálních změnách.

„Nejsme v dobré finanční kondici, výpadek je naprosto zásadní," přiznal pro ČT člen představenstva Dostihového spolku a náměstek primátora Petr Kvaš.

Žokej Josef Váňa mladší na koni No Time To Lose během 128. Velké pardubické.

Vlastimil Vacek, Právo

Možnost vstupu do dění sonduje skupina Loko Trans, která sama vlastní dostihovou stáj. „Potřebujeme mít jistotu v dlouhodobé spolupráci," uvedl pro ČT majitel brněnské skupiny Karel Jalový.

Uzavřeno není nic. Sezona má začít 8. května, Velká pardubická je na programu druhou říjnovou neděli. „Hledat generálního sponzora až v běžící sezoně je krizový scénář," řekl náměstek Kvaš. Finanční pomoc ze strany města je podle něj až poslední variantou.