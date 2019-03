Když se monstrum postaví na podium. Takto vypadá vysekaných 130 kilo!

Kulturistika je sport, který má své zastánce a odpůrce. Jisté je jedno, dosáhnout takovéto hmoty je pro drtivou většinu lidí nemožné.

V objemové fázi má Aste okolo 160 kilo. Svaly nejen ukazuje, ale také s nimi umí pracovat. Před lety vyhrál dvakrát titul nejsilnějšího muže Francie. Vyznavači posilování si rádi přeměřují bicepsy, pokud byste zatoužili dostihnout tohoto kulturistu, museli byste dosáhnout na více než 60 centimetrů. To má nyní asi vaše noha.

I v Praze se občas předvede světová špička. A někdy je i veselo. Na podzim se při akci EVLS Prague Showdown představil také Němec Steve Benthin.

Německý kulturista Steve Benthin se proměnil v krotitele duchů

EVLS Prague Showdown

Českým fanouškům se ukázal také Roelly Winklaar, který má přezdívku The Beast (Zvíře). Obrovské, masivní, gigantické. To lze říct o jeho svalech.

Roelly Winklaar a jeho obří svaly v Praze

Nadměrný trénink a hraniční životní styl může vést také k poškození zdraví. Ronnie Coleman je osminásobným vítězem Mr. Olympia. Co je pro většinu sportovců olympiáda, to je pro vyznavače svalů klání Joe Weidera, které se těší nejvyšší pozornosti v komunitě kulturistů.

Američan má za sebou více než deset operačních zákroků. „Trénink je můj život, můj koníček, to je to, čím jsem, a to mě reprezentuje, řekl před dvěma lety. I přes tyto problémy Coleman nelituje let minulých, které strávil v posilovně.

Ronnie Coleman v době své slávy

Pokud vám chybí Čech, podívejte se na Lukáše Osladila, který patří mezi nejvýraznější postavy domácí kulturistiky. Takto se připravoval na soutěž Mr. Olympia v roce 2017.

Lukáš Osladil

