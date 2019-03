Průlom na pardubickém závodišti! Po více než sto letech je všechno jinak

Zůstane jedinečný, nenapodobitelný a asi stále i zničující. Ale jedna zásada už nebude platit. Skoro se tomu ani nechce věřit... Ale je to tak. Proslulý Taxisův příkop bude mít na pardubickém závodišti napodobeninu a bude se na ní trénovat! Dosud něco nemyslitelného.

Start sezony je ještě poměrně daleko. V Pardubicích nastane 8. května, stále probíhají ožehavé debaty kolem zatím chybějícího hlavního sponzora říjnové 129. Velké pardubické, ale přichází i zásadní zpráva o přípravách závodiště.

„Vzniká i nová překážka, pracovně jí říkáme ´tréninkový Taxis´," oznamuje na začátku příprav na nový dostihový rok správce dráhy Jiří Janda.

Tréninkový Taxis.

Dostihový spolek

Ten pravý - čtvrtá překážka Velké pardubické - je mimořádné těžký. V tréninku jej koně neskáčou, tradovalo se po dlouhé desítky let od předminulého století, kdy se začala psát historie Velké pardubické, v níž jako v jediném dostihu číhala tato nástraha na koně.

Je možné, že dostihoví trenéři mohli ve svých centrálách chystat koně na vlastních překážkách, které mohly připomínat Taxis, nikdo o tom ale příliš nemluvil.

Nový tréninkový skok je teď přímo v dějišti Velké pardubické něčím mimořádným. „Za živým plotem bude opticky vymezena vzdálenost příkopu za skutečným Taxisem," líčí Janda.

Co má tréninkový Taxis přinést? „Jde nám o to, aby si koně natrénovali odskok, který na Taxisu není označen bílým bidlem jako na jiných překážkách, a aby uměli vyvinout dostatečnou energii k bezpečnému překonání příkopu," popisuje dál správce.

Pravý Taxis, ilustrační snímek.

Vlastimil Vacek, Právo

Přicházejí i další novinky. Na závodišti totiž turnajem koňského póla na sněhu definitivně skončila zimní sezona. V březnu dojde k demontáži ledové plochy, aby následně mohly začít revitalizační práce prostoru před tribunou. Současně s tím se naplno rozjedou také přípravy dostihové dráhy včetně obnovy a omlazení některých překážek. „Vše musí být hotovo do 8. května, to je alfa a omega všeho," říká místopředseda představenstva Dostihového spolku a.s. Martin Korba.

Na revitalizaci bude dohlížet nejen správce dráhy, ale i další odborníci. „Otázku revitalizace prostoru před tribunou D jsme samozřejmě diskutovali od samého začátku. Snažili jsme se s městem a s dodavatelem ledové plochy najít řešení, které dráhu co nejméně zatíží. Čeká nás teď práce, která povede k tomu, aby dráha byla způsobilá a komisí před prvním dostihovým dnem schválená," komentuje stav správce dráhy Jiří Janda.

V květnu bude kromě prvních sezonních dostihů také uzávěrka přihlášek na 129. Velkou pardubickou steeplechase, první ze čtyř kvalifikací na ni se poběží 25. května.

Vedení Pardubic mezitím jedná se zástupci skupiny Lokotrans. Společnost by se mohla stát dlouhodobým strategickým partnerem Dostihového spolku, respektive Velké pardubické a dalších dostihů. Po minulé sezoně skončilo letité partnerství České pojišťovny a hrozilo, že výrazně klesnou prémie pro nejlepší ve Velké pardubické.