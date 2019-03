MOV oficiálně upravil výsledky bobů z olympijských her v Soči

Pět let po skončení olympijských her v Soči Mezinárodní olympijský výbor oficiálně potvrdil změněné výsledky soutěží bobistů, z nichž byli kvůli dopingu diskvalifikování původní ruští vítězové. Závody dvojbobů i čtyřbobů vyhrál domácí reprezentant Alexandr Zubkov, MOV však ruské bobisty už v roce 2017 kvůli zapojení do státem podporovaného dopingového programu vyloučil a udělil jim doživotní distanc.