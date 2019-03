Futsalová Sparta vytasí mistrovský trumf. Chceme titul, hlásí trenér

Liga je naruby. Dvanáct let se nestalo, aby suverén z Chrudimi bral po základní části futsalové nejvyšší soutěže až bronzový stupínek. Z vítězství se těší Teplice a druhé místo bere Sparta. Ta dál živí svůj mistrovský sen, když za dvacet zápasů nasypala sokům 194 branek. Během základní části porazila jednou Teplice i Chrudim. „Platí, co jsme řekli na začátku sezony. Chceme titul. Historie se neptá, kdo byl druhý a třetí, vždycky si pamatujete jen vítěze," ví trenér Sparty Beni Simitči.

Sparta se netají touhou po mistrovském titulu, co říkáte na druhé místo po základní části?

První příčku nás stála porážka v Mělníku. Tyhle body nám nakonec chyběly. I když už jsme pak byli stoprocentní, už se to prostě nepovedlo napravit. Kluci od té porážky nevypustili ani vteřinu, vyhráli desetkrát za sebou, ale skončilo to druhým místem, i když forma gradovala.

Možná si leckdo před sezonou řekl, že budete po základní části druzí za Chrudimí, ale vy jste na stříbrné příčce za Teplicemi. Není to trochu zklamání?

Chtěli jsme, aby byla Chrudim před play off pod tlakem. A ona se pod něj tím umístěním dostala. Obecně platí, že se pod tlakem dělají chyby. My jsme jí ukázali sílu, kdyý jsme ji dokázali na jaře porazit. Pokud se ve čtvrtfinále bude dařit favoritům, tak na ERA PACK narazíme už v semifinále, což jsem chtěl. Měli bychom výhodu domácího hřiště. A v play off budou rozhodovat maličkosti. Pokud chceme titul, musíme to zvládnout a i tyhle malé výhody využít.

Ale dostaly se před váš tým Teplice. V čem byly lepší?

Prohrály o jeden zápas méně. Bodové rozdíly nahoře byly malé, nevidím to jako problém. Věřím, že naše forma bude gradovat. Teď už to nebude tolik o tréninku, bude to o hlavě, o taktice. V hlavě už mám play off a našeho prvního soupeře - Českou Lípu.

Respekt jste si zjednali 194 nastřílenými góly během dvaceti zápasů. Mrzí vás, že nepadla hranice 200 branek?

I takhle je to neskutečné číslo. A to jsme řadu šancí ještě zahodili, v posledním kole třeba pět. Dokázali jsme dávat hodně gólů i proti silným soupeřům, ale taky víme, že jsme mohli být ještě produktivnější. Špatné to nebylo ani v obraně, jsme druzí nejlepší, takže jsem určitě spokojený.

Fanoušky jste bavili akcemi, kdy míč často končil v síti po vyšachování defenzivy. Hodně šancí ale ve finále stihl soupeř zastavit, protože přišla jedna přihrávka navíc. Budete se snažit hru v play off zjednodušit a zakončovat?

Kluci tuhle hru mají v krvi, mají z takových gólů radost oni i diváci. Ale je pravda, že tam byly akce, kdy nás klička navíc stála třeba branku. Určitě si o takových věcech promluvíme, už v základní části za tyhle věci dostávali hráči vynadáno. Třeba v semifinále by nás takové věci mohly stát postup, hodně si to uvědomuji.

Během jara se do týmu vrátily zahraniční hvězdy. Troufnete si odhadnout, zda už je teď sparťanský kádr opravdu složený tak, aby proměnil mistrovský sen v realitu?

Myslím, že ano. Už teď jsme opravdu hodně silní. Ale ještě se nám ještě ze Švýcarska vrátí Tonda Hrdina. Získal tam titul. Myslím, že bude záležet jen na nás, jak play off dopadne. Každého zajímá jen titul, historie se ptá jen na mistry. Do play off půjdeme s respektem ke všem soupeřům a také s pokorou. Ale taky s jasným cílem, že chceme titul pro Spartu.