Vzpěrači Kučera a Orság medaile neobhájili

Včera

ME v zápase v Bukurešti: Ženy: Do 53 kg: 1. Oršušová (Rus.). Do 57 kg: 1. Barková (Maď.), ...15. Hocková Martináková (ČR). Do 62 kg: 1. Juseinová (Bulh.). Do 65 kg: 1. Manolovová (Ázer.). Do 72 kg: 1. Stadniková (Ukr.).