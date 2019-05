V Preakness sebral show nejlepším kůň, který běžel bez jezdce

Prestižní americký dostih Preakness Stakes v Baltimoru vyhrál War of Will, ale možná větší pozornosti než vítěz druhého dílu Trojkoruny se těšil Bodexpress, který celý závod absolvoval bez jezdce. Hned po startu z boxů totiž tříletý hnědák, který nepatřil k favoritům, vyhodil ze sedla žokeje Johna Velazqueze a pustil se do souboje s dvanácti soupeři bez něj.