Frintová pošilhává po desítce i Tokiu

Frintová ve třech úvodních podnicích World Triathlon Series v Abú Zabí, na Bermudách a v Jokohamě obsadila 15., 17. a 12. místo. „Loni jsem v Japonsku byla sedmá, takže je to trochu pomalejší start. Ale stále se držím ve druhé desítce a v průběžném pořadí jsem jedenáctá. A zajíci se sčítají vždycky až po honu. Osobně bych si nejvíc cenila toho, kdybych v konečném pořadí nakoukla do první desítky," přemítala česká reprezentantka po návratu z Dálného východu.

Pátou ženu z loňského mistrovství Evropy těší stabilní výkonnost i úspěšná adaptace ve stále se rozvíjejícím sportovním odvětví. „Teď v Jokohamě přede mnou byly tři holky o třináct let mladší. Triatlon se vyvíjí a musím se stále adaptovat, závodění je dnes jiné než na začátku mé kariéry. V tréninku se snažím stále držet stejné postupy, ale tělo už dává najevo, že mu není pětadvacet. A tak někdy musím ubrat, i když ostatní ze skupiny zvládají víc," líčila Frintová.

Do náročného tréninkového i závodního programu navíc česká závodnice dokázala vklínit ještě školu. Vystudovaná bioložka si rozšířila vzdělání na ročním kurzu sportovní diplomacie pod záštitou Českého olympijského výboru a Vysoké školy ekonomické v Praze. „ČOV kurz otevřel proto, že Česko nemá mnoho činovníků, kteří by se mohli uplatnit v mezinárodních strukturách. Zúčastnili se jak sportovci, tak již aktivní „bafíci", aby získali potřebné informace a kvalifikaci a republika se mohla posunout tímto směrem," přiblížila.

I díky kurzu Frintová předpokládá, že se po ukončení vrcholové dráhy bude dál pohybovat ve sportovním světě, aktuálně si ale myšlenky na kariéru po kariéře zakázala. „Člověka to strašně odvádí od tréninku, to si nemůžu dovolit," poznamenala s úsměvem. V hlavě už totiž pomalu spřádá plány na svou čtvrtou olympiádu. „V Tokiu by mělo být vedro a já jsem svých nejlepších výsledků dosáhla právě v těžkých klimatických podmínkách, kdy soupeřky nevydržely. V Japonsku se mi v minulosti navíc vždycky dařilo," dodala rodačka z Náchoda, jejímž olympijským maximem je 15. místo z her v Londýně.