Závod SP pětibojařů v Praze vyhrál Lesun, Kuf skončil sedmý

Čtvrtý z loňského mistrovství světa Kuf vstoupil do závodu sedmým místem v šermu, ale po plavání a parkuru si pohoršil. V závěrečné kombinaci běhu a střelby se posunul na sedmé místo. Až do poslední střelby byl ale ve hře o stupně vítězů.

"Nebyl jsem nervózní, že jsem vepředu, ale chtěl jsem být opatrný. To byla chyba, to se střelba vždycky rozbije. Pak už to bylo na náhodu, už jsem to vůbec nekontroloval," komentoval nepovedenou závěrečnou položku Kuf. "Díky bohu za běh, ten byl skvělý. Je to zase takový hořkosladký výsledek," dodal.

"V kvalifikaci Honza zastřílel svůj druhý nejlepší výsledek v kariéře, ve finále bohužel poslední položku pokazil. S chybami, které udělal, není sedmé místo vůbec špatné. Pozitiva převažují. Výsledky má navíc vyrovnané v průběhu celé sezony, o čemž svědčí druhé místo v hodnocení celého seriálu závodů Světového poháru," konstatoval reprezentační trenér Jakub Kučera.

Martin Vlach byl po skvěle zvládnuté závěrečné disciplíně třináctý, v kombinaci běhu a střelby byl ze všech nejlepší a posunul se výsledkovou listinou o šestnáct pozic. David Kindl skončil třiadvacátý a Martin Bilko zažil opačnou cestu pořadím než Vlach, protože do kombinace odstartoval z dvanáctého místa a doběhl osmadvacátý.