Byl to šok, zíral jsem do zdi, přiznal Šonka. Možná budu prodávat preclíky, povzdychl si

Akrobatický pilot Martin Šonka si včera ráno otevřel email a chvíli seděl jako opařený. „Red Bull Air Race nebude po letošní sezoně pokračovat,“ přečetl si úřadující vítěz seriálu. „Jen jsem zíral do zdi a nemohl tomu uvěřit,“ přiznává šestý v loňské anketě Sportovec roku.

Měl jste indicie, že podobný krok může přijít?

Téměř žádné, byl to velký šok. Věděl jsem, že něco není dobře, když ještě v rozjeté sezoně není hotový kalendář, ale dával jsem to za vinu vedení seriálu, odkud někteří manažeři odešli. Nenapadlo mě, že to může ohrozit celý seriál.

Čemu rozhodnutí přičítáte? Podle organizátorů seriál nevzbudil dostatečný zájem.

Těžko se mi to z pozice závodníka hodnotí, ale diváci seriálu nechyběli, viděl jsem narůstající čísla sledovanosti, popularitu měl seriál velkou. S velkými sponzory je to složitější, hodně to stálo na Red Bullu, který si samozřejmě může rozhodnout, že peníze přesune jinam.

Seriál už si vybral pauzu v letech 2011 až 2013. Věříte, že se může ještě obnovit?

Může se objevit sponzor, který seriál koupí, což by bylo super, ale těžko říct, jestli by se tak velká firma našla a jestli by Red Bull vůbec licenci prodal.

Jak se rozhodnutí podepíše na letošní sezoně, v níž už se poletí jen tři závody?

Stoprocentně už týmy nebudou vyhazovat peníze na vývoj, investice omezí. Spíš to bude tak, že si týmy budou chtít zbytek sezony užít a odejít z ní s co nejlepším výsledkem. Pořád to můžou být fantastické závody, ale pachuť, že to je asi poslední sezona, tam přetrvá.

Zpráva o zrušení je čerstvá, ale už tušíte, čemu se budete dál věnovat?

Je to předčasné, určitě chci dál lítat, ale teď nevím, kde a jak. A kdybych zjistil, že už létáním neuživím rodinu, půjdu někam prodávat preclíky…