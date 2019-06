Klub přepravil postřeleného Ortize k další operaci do Bostonu

Třiačtyřicetiletý někdejší pálkař byl postřelen v neděli večer v rodné Dominikánské republice a klub Red Sox své někdejší opoře zařídil v pondělí převoz do bostonské nemocnice, kde podstoupil další operaci. Střelec Ortize v baru v Santo Domingu zasáhl zezadu zblízka do spodní části zad. Policie ho zadržela, nejprve však osazenstvo baru mladíka zbilo do krve.

Slavný baseballista strávil v MLB dvacet sezon, z toho čtrnáct v Bostonu. Red Sox pomohl vyhrát Světovou sérii v letech 2004, 2007 a 2013, kdy byl také vyhlášen jejím nejlepším hráčem. Autor 541 homerunů ukončil kariéru před třemi lety.