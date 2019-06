Racketlon zná nové šampiony, zahrál si i legendární Koukal. Slavil i známý hokejista

Racketlon zná nové šampiony. Mezi muži triumfoval Martin Sopko ze Slovenska, ženám pak v těžké kombinaci tenisu, badmintonu, stolního tenisu a squashe vládla Pavla Papayová. Mezi nováčky dominoval olomoucký hokejista Lukáš Klimek. Do bojů s nejvšestrannějšími raketovými hráči vyrazil také Petr Koukal, dlouholetá jednička domácího badmintonu. A v elitní třídě mužů skončil šestý. „Podle očekávání se potvrdilo, že když netrénuješ, tak je přirozené, že proti ostatním ztrácíš. Celkově mě to hrozně nakoplo a určitě to není má poslední racketlonová akce," prohlásil Petr Koukal.

Badmintonista Petr Koukal ovládl první domácí racketlonové mistrovství v roce 2006. Nyní však na úspěch nenavázal. Profesionálního sportu už nechal a návrat na závodní úroveň nebyla tak jednoduchá. „Dokonce ani v badmintonu jsem nedominoval tak, jak jsem si myslel. V nejsilnější kategorii jsem nedostal šanci a nezbylo mi než bojovat o co nejvíce bodů v každém setu," prohlásil Koukal, který ve sportovních začátcích hrál závodně tenis.

Domácího racketlonového mistrovství se zúčastnili další vyhlášení hráči. Zejména pak elitní squashisté – Daniel Mekbib, Jakub Solnický a nejlepší evropský junior Viktor Byrtus. Ten získal v kategorii nováčků třetí místo. „Moc jsem si to užil. Byl to opravdu jeden z nejvíce náročných turnajů, jaké jsem hrál. Furt se něco dělo, pauza mezi zápasy byla minimální," popisoval Byrtus, který obdivoval Petra Koukala. „Pořád dokazoval, jak to měl v ruce. Bavil jsem se s ním, je to skromný a moc fajn sportovec."

Pikantností byl úspěch ryze squashového týmu, který v nejvyšší kategorii skončil na druhém místě. „Vicemistři v racketlonu, to zní fakt dobře," těšilo Byrtuse, který hrál v týmu Slezská Pýcha. Racketlonem se v České republice zabývá zhruba 750 hráčů. Popularita sportu roste, například cílem Světové federace je dostat tento sport na olympijské hry.

„Všichni účastníci mají můj velký obdiv za předvedené výkony. Především pak za úžasná gesta fair-play, sportovního ducha, vzájemnou pokoru i respekt a další skvělé zážitky. Pochvalu si zaslouží i organizátoři i vedení racketlonového svazu za skvěle uspořádané mistrovství," prohlásil Koukal.