Softbalistky v elitní skupině podlehly Itálii a zdolaly Francii

Skóre zápasu s Itálií bylo dlouhou dobu vyrovnané, od čtvrté směny se však Italkám začalo výrazně dařit. První homerun odpálila Erika Piancastelliová a po dalším úspěšném odpalu šly Italky do vedení 3:0. Další tři body si připsaly v následující směně, kdy Amanda Famaová odpálila dvoubodový homerun a svůj druhý odpal za plot v zápase zaznamenala Piancastelliová. V šesté směně předvedla homerun ještě Andrea Howardová a Italky šly do vedení 10:0.

Domácí softbalistky bod nevybojovaly, a tak duel skončil předčasně v šesté směně. Dařilo se italské nadhazovačce Gretě Cechettiové, která předvedla deset strikeoutů a umožnila odpálit jen Evě Rendlové a Tereze Jakešové.

"Italská nadhazovačka nás bude čekat určitě také za čtrnáct dní v kvalifikaci na olympijské hry. Házela hodně padáky, se kterými jsme se nedokázaly vůbec poprat. Přitom jsme o nich věděly," řekla Rendlová.

Český tým má v hodnocení elitní skupiny dvě prohry, počítá se mu totiž také středeční porážka s Velkou Británií. Zřejmě bude bojovat o bronz, ale teoreticky ještě může postoupit i do finále.

Nad Francií vedly české hráčky po dvou směnách 5:0, ale soupeřky dokázaly v pátém dějství skóre otočit. V dohrávce páté směny Ludmila Kučerková odpalem zajistila vyrovnání a v dohrávce poslední směny obstarala i rozhodující bod.

"Jsem ráda, že se mi začalo dařit. Ze začátku jsem se trochu trápila. Naštěstí jsem se hodila do pohody a snažím se pálit s čistou hlavou," řekla Kučerková. "V tom posledním startu jsem si řekla, že už nesmím na nic čekat, že musím jít do dobrého nadhozu, co přiletí. Povedlo se mi to. Je krásné ukončit odpalem takhle dramatické utkání."

České softbalistky ještě zkusí zabojovat o finále, v pátek večer je čeká Nizozemsko. "O teoretickou šanci se porveme. Musíme je porazit," uvedla Kučerková.