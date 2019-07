Pořadatelé OH 2020 se vedle vedra chystají i na tajfun a lijáky

Pořadatelé olympijských her 2020, které začnou za rok a týden v Tokiu, se chystají nejen na vedro, ale také na tajfun a náhlé přívalové deště. Loni v srpnu totiž Japonsko zasáhly dva tajfuny, i když ani jeden nebyl přímo v Tokiu. Meteorologická firma Weathernews, jejíž služby využívá organizační výbor her v Tokiu, proto ve spolupráci s jednou z místních univerzit vyvíjí mnohem podrobnější předpovědní model.

Zástupce společnosti Weathernews Kacuo Asada považuje riziko tajfunu při olympiádě za poměrně nízké. "Je poměrně snadné předvídat postup bouře. Některé se drží na místě, ale průměrný tajfun by přešel za šest hodin. Jsme přesvědčeni, že bychom byli schopni předpovědět, jak moc bouře naruší olympijské soutěže. Snad by tahle informace sportovcům pomohla," uvedl na webu nippon.com.

Také s přívalovými dešti má Japonsko nedávné zkušenosti. Koncem loňského srpna se nad Tokiem přehnala bouřka, při které bylo k vidění deset tisíc blesků a v nedaleké Setagaji spadlo za hodinu 110 milimetrů srážek. Meteorologové chtějí při OH poskytovat předpovědi počasí s přesností na metry, nyní je to maximálně kilometr. "Naším cílem je poskytnout sportovcům a divákům do puntíku přesné a detailní informace v reálném čase o situaci na sportovištích v okolí Tokia," uvedl Asada.

Ilustrační záběr z místa poblíž Olympijského stadionu v Tokiu.

Jae C. Hong, ČTK/AP

Největším problémem ale bude zřejmě velké horko, které se dostalo do centra zájmu po loňské srpnové vlně veder v Tokiu. Kvůli rekordním teplotám kolem 40 stupňům Celsia skončilo v nemocnici přes 2700 lidí. Organizátoři proto posunuli začátek maratonů na šestou hodinu ranní a chodecká padesátka odstartuje ještě o 30 minut dříve. "Sportovci vědí, jak se mají chránit před infarktem. Máme starost spíš o diváky a dobrovolníky," poznamenal Asada.

Vedení tokijské radnice zvažuje různé způsoby ochrany diváků před vedrem, třeba instalování rozprašovačů vodní mlhy a stanů na cestách od metra na sportoviště nebo rozdávání pokrývek hlavy. Organizační výbor také přemýšlí o tom, že by divákům povolil nosit si do hlediště vodu v lahvích, i když to bývá zakázané. Na boj s horkem chtějí pořadatelé využít moderní technologie i tradiční postupy, jako je třeba ochlazování cest vodou.

Olympijské hry v Tokiu se uskuteční od 24. července do 9. srpna 2020.