Prague Lions jsou popáté českými mistry v americkém fotbalu

Lions, kteří jsou nejstarším českým klubem amerického fotbalu, třikrát vedli, ale Steelers na jejich touchdown pokaždé odpověděli stejným způsobem. V poslední čtvrtině se Ostravští díky safety poprvé ujali vedení a navíc měli míč v držení. Lions se ale necelé dvě minuty před koncem povedla rozhodující akce, při níž Růžek položil touchdown.

"Nevzdávali jsme se. Věděli jsme totiž, že když se nám podaří v obraně soupeře zachytit, tak budeme mít dobrou pozici na útok. To se naštěstí povedlo. Jsem strašně rád, že jsme to konečně dokázali urvat," prohlásil Růžek. "Nevím, co na to říci. Vedli jsme dvě a půl minuty před koncem, měli jsme obrovskou šanci," litoval ostravský Martin Wasserbauer.

Steelers byli ve finále potřetí za sebou, ale opět neuspěli. Jediný titul získala Ostrava v roce 1997. O rok později se poprvé radovali i Lions, kteří pak v letech 2004 až 2006 triumfovali třikrát po sobě.