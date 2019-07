Nejlepší softbalová pálkařka Klimplová: Jdeme vybojovat olympiádu!

Je to tady. Ke splnění snu v podobě účasti na olympijských hrách v Tokiu 2020 zbývá zvládnout poslední turnaj. České softbalistky rozehrají kvalifikaci v nizozemském Utrechtu už v úterý odpoledne. Co bude nejvíce potřeba? Prosadit se proti nejúdernějším nadhazovačkám a úspěšně pálit. O to by se měla postarat i pálkařka Veronika Klimplová, která na evropském šampionátu předvedla nejvíce úspěšných odpalů. „Je to unikátní šance, která se už nemusí opakovat," prohlašuje Klimplová, která má pro dnešní mladou generaci poněkud netradičního koníčka. Od dětství velmi ráda chodí na houby.

České softbalové pálkařky absolvovaly před olympijskou kvalifikací velmi tvrdý trénink. V pěti dnech na ně házely americké specialistky nebo muži. „Přiznám se, že nejdříve jsme toho moc netrefovaly, míče se opravdu hodně točily. Ke konci týdne už to ale šlo," oddechla si Veronika Klimplová.

„Na této úrovni si už ceníme každého hitu. Je to strašně vyrovnané," konstatovala Klimplová, která si uvědomuje sílu nejlepších evropských nadhazovaček. Ty z Itálie, Nizozemska a Velké Británie budou stát v cestě olympijskému snu. „Proto nám tyhle tréninky moc pomohly. Potřebovaly jsme, aby se podobaly ostrým zápasům. Navíc dvě Američanky společně s vybranými mužskými nadhazovači dokázali nasimulovat typy nadhozu, se kterým jsme na evropském šampionátu měly problémy," popsala Klimplová.

Umíme překvapit, říká Klimplová

Český softbal žije olympijským snem už několik let. Hráčky si uvědomují, že jde pravděpodobně o jejich poslední šanci na to, aby se na olympiádu probojovaly. „Víme o tom, že na dalších Hrách v Paříži softbal určitě nebude, možná pak v Los Angeles za osm let. Možná... Je to první a asi poslední šance," uznala česká reprezentantka, která nyní hraje za Joudrs Praha.

Postoupit na olympijské hry může jeden tým, o to budou mít Češky vše složitější. Pálkařka se ovšem tlaku nebojí. „V minulém roce jsme ovládly turnaj Super 6, kde byly elitní evropské výběry. Na evropském šampionátu jsme neodhalily všechny karty, což může být rozhodující. Umíme překvapit," věřila českým barvám Klimplová, která kvůli vidině olympiády odcestovala do USA na univerzitu. Tam hraje nejvyšší soutěž Divizi 1.

Z pohledu softbalu si užívá, v zámoří jí vlastně chybí jen jediná věc. Na Floridě prý nerostou v lesích houby. „Chodím na ně velmi ráda už od dětství, je to největší relax. Myslím, že mi to vždycky šlo," usmála se nad netradičním problémem česká softbalistka. Teď věří, že si splní olympijský sen a pak si v klidu zajde doma do lesa.