Smrt! Uspali dvojnásobnou vítězku Velké pardubické. Žokej o ní mluvil jako o mercedesu, ale o další triumf ji připravil

Nejbohatší klisna českého turfu odešla do koňského nebe. Ve věku 23 let byla dnes v noci uspána hnědka Registana, hvězda stáje Wrbna Racing, dvojnásobná vítězka Velké pardubické, šampiónka, která sahala i po triumfu ve slavném Cheltenhamu. Důvod? Těžká kolika. Informaci přinesl web Turf Magazín.

Byla jedinečná. vysloužila si spoustu slovních ocenění v době, kdy na dostihových drahách velkolepě triumfovala.

„Má vysokou třídu. Je přizpůsobivá. Zvládne krátké dostihy v Itálii třeba kolem tří kilometrů, nedělá jí problém ani delší Velká (pardubická). Umí šetřit energii. Žokej Gehm říká, že je to jako svezení v mercedesu," připomínal kdysi trenér Čestmír Olehla.

Tehdy osmiletá klisna Registana s žokejem Peterem Gehmem vyhrála 114. ročník Velké pardubické.

Právě tento muž, který kdysi chystal i legendárního Železníka, hnědku koupil v Německu pro stáj Wrbna Racing. Ve Velké pardubické zvítězila v letech 2003 a 2004. V sedle měla německého žokeje Petera Gehma, který i díky ní jako jediný žokej vyhrál dostih čtyřikrát po sobě.

Podle Jockey Clubu České republiky vyhrála Registana jednadvacetkrát z 31 startů, vydělala 10 444 608 korun, což je rekord mezi klisnami v historii českého turfu. Naposledy závodila v roce 2006, poté přivedla na svět šest potomků.

Pocházela ze skvělé dostihové rodiny, Olehla ji pořizoval jako pravou sestru legendy německých překážkových dostihů Registana, vítěze 24 překážkových dostihů a Regala, který též slavil velké úspěchy.

Hned svůj překážkový debut proměnila ve vítězství - v květnu 2000 v Bratislavě, když jí byly 4 roky. Hvězdou překážkové scény se stala v roce 2002. Pokračovala ve skvostné kariéře, jak připomíná Turf Magazín.

Prvního června 2003 ve Steeplechase di Primavera v Meranu odstartovala neskutečnou sérii devíti vítězství v řadě, která trvala dvě sezóny a zahrnovala i dva triumfy ve Velké pardubické. A nemuselo to být vše.

Tažení mohlo pokračovat, kdyby v listopadu 2004 neudělal žokej Peter Gehm v jejím sedle osudovou chybu. V pozici, z níž klisna mohla pomýšlet na vítězství, spletl ve Sporting Index Chase v Cheltenhamu kurz a připravil ji o možnost stát se prvním českým vítězem na britských ostrovech.

Rozlučkový start nestihla

V roce 2005 v Pardubicích její šance skončily pádem, prvním v její dostihové kariéře. V tréninku zůstala i následující rok, ale kvůli zranění už rozlučkový start ve Velké nestihla.

Rána na přední noze, do níž se sekla svojí vlastní zadní končetinou, ještě nebyla úplně zahojená. „Urychlit to nešlo. Zranila si nejhorší možné místo, šlachu. Bylo jasné, že to bude na šití a přijdou komplikace. A potvrdilo se to po týdnu na brněnské klinice. Ale už chodí do výběhu a na pastvu s ostatními. Zvyká si na to, co ji čeká v chovu," líčil tehdy Olehla tesklivý příběh i další plány majitelů klisny.

Před tím čelil i odvážným dotazům, jestli by Registana mohla srovnat čtyři jedinečné triumfy Železníka? "Takhle plánovat, to je začátek problémů, uvidíme," odpovídal Olehla.

Po skončení dostihové kariéry odešla do chovu, kde přivedla na svět 6 potomků. Nejlépe si z nich vedli Reki, mj. vítěz wroclavského Crystal Cupu a Reaper, vítěz 6 překážkových dostihů. Posledního potomka přivedla na svět v roce 2017, od té doby si užívala zasloužené penze nedaleko Prahy v obci Korkyně spolu s Ducem, Sadomisem a dalšími bývalými hvězdami stáje Wrbna. Prvorozená dcera Regine byla zařazena do chovu a letos by podle Turf Magazinu mohl vyběhnout její první potomek - dvouletá Reginetta.