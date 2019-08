Přes den mimo, večer nastartovaný. Česká naděje poznala nástrahy Tokia

Na vlastní kůži pocítil, co může s tělem sportovce provést nevydařená aklimatizace. Tím hůř, že se tak stalo v dějišti nejbližších olympijských her v Tokiu, kde by Jan Kuf mohl za rok patřit i k medailovým adeptům. A tak má nejlepší český moderní pětibojař současnosti o čem přemýšlet.