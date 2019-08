Unikát! Fanoušky bavila divočina u Moskvy

Adrenalin, divoké skoky i karamboly. Tahle novinka se musela líbit. Inline bruslaři to pořádně rozbalili na závodní dráze speciálně postavené v Patriot Parku u Moskvy. Obvykle se v podobné disciplíně bojuje v ledovém korytu a na bruslích s ostrými noži, teď to vypadá, že bude mít tahle disciplína i letní provedení. A bylo se na co dívat, přesvědčit se můžete v přiložené videu.