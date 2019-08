Tahle ženská vydrží víc než chlapi. Při tréninku křičí a pláče bolestí

Už jen dostat se tam je obrovským úspěchem. Olympia v Las Vegas je pro kulturisty tou nejprestižnější soutěží na světě. Tím, čím jsou pro ostatní sportovce olympijské hry. Margitě Zámolové se to v kategorii physique podařilo potřetí za sebou. Patří ke světové špičce. Věku navzdory. Je jí totiž 48 let. A na soutěžích poráží závodnice o polovinu mladší! Podívejte se na naše video, kde prozrazuje recept na úspěch.

Dřina, cílevědomost, odříkání zaručují v kulturistice úspěch. A nešlo by to ani bez bolesti. „Snažím se trénovat tak, aby to bolelo. Když bolest necítím, tak raději přidám, aby to šlo do toho pálení," říká Margita Zámolová a přiznává: „Když cvičím nohy, to je největší bolest. Někdy člověku až tečou slzy. Bolí to, ale jsem bojovnice. Musím to vydržet, nevzdávám to."

Příprava na Olympii není náročná jen fyzicky, ale také psychicky. Závodník si to musí srovnat v hlavě. „Na pódium jdu hlavně s tím, že si to chci užít. Říkám si, že ať už to dopadne jakkoliv, udělala jsem pro to maximum," takový je recept rodačky z Komárna na to, jak setřást nervozitu.

Margita Zámolová na Olympii 2018

František Zámola

Za to, že se dostala mezi nejlepší na světě, vděčí i změně kategorie. Prospělo to, že před třemi lety přešla z bodyfitness do physique. I díky tomu si v roce 2016 zajistila svoji premiérovou účast na Olympii a letos se v Las Vegas představí potřetí v řadě. Vznikl o tom i dokument Physique Forever.

Letošní Olympia se uskuteční ve dnech 12. - 15. září a Margita Zámolová by se chtěla probojovat do TOP 10. „Dostat se mezi deset nejlepších, to už by bylo opravdu něco! Forma bude určitě dobrá," slibuje. Opět půjde do soutěže se svým hlavním mottem: "Povede se to proto, že se snažím a chci to!"