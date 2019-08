„Myslím si, že by lidi měli sportovat, aby se cítili dobře, neseděli jen v kanceláři a u počítače a nezlenivěli. Sportuju hlavně proto, že mě to baví a naplňuje. To, že mě to udržuje v kondici, je přidaná hodnota," je spokojený Gittler, který je členem klubu Handisport Liberec a Českého svazu mentálně postižených sportovců.

Sport ho provází od dětství, za tímto vztahem stojí jeho rodiče. Pohyb bere jako přirozenou součást života. Každý má svůj osobitý životní styl, on zvolil sport. A ne jeden, z tohoto důvodu se o něj téměř prali.

Královskou disciplínou je kolo

„Vláďa je všestranný sportovec. Zpočátku se zaměřoval na stolní tenis, později přidal i lyžování, a nakonec přespolní běh. Je mnohonásobný medailista z Mistrovství České republiky. V Českém svazu mentálně postižených sportovců se o něj prali, jestli bude reprezentovat stolní tenisty, lyžaře nebo přespoláky" přiznává předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová.

Volba nakonec byla jasná, vyhrála cyklistika, ke které ho přivedl otec. Oba se zúčastnili také běžeckého závodu RunTour v Liberci. Běhání ho baví, ale v jeho případě je královskou disciplínou kolo.

Nechápu, že mladí vysedávají u počítače, říká handicapovaný mistr v cyklistice.

Zdroj: Toyota Česká republika

„Běh mě baví, vyčistím si u něj hlavu, ale kolo je kolo," komentuje svou účast na běžeckých závodech. Cílevědomost patří mezi Vláďovy silné stránky, a proto se snaží neustále zlepšovat ve všem, co dělá. Naplno, podat maximální výkon, nic neodfláknout, motor, který ho žene vpřed. "Během závodů se mi honí hlavou, že za žádnou cenu nesmím nic vzdávat," popisuje mladý sportovec, který se už také podíval na mistrovství světa.

"V roce 2018 ho mateřský oddíl vyslal na mistrovství světa INAS, šlo o jeho první mezinárodní start a skončil na osmém místě. Vypracoval se až k nominaci na Global Games 2019, které se v říjnu konají v Austrálii," dodává Erlebachová z Českého paralympijského výboru. Partnerem výboru je automobilka Toyota, která pravidelně přináší inspirativní příběhy handicapovaných sportovců.

Ve dvaadvaceti letech má Vladislav Gittler recept na spokojený život. Ráno jde do práce a odpoledne trénuje buď na kole nebo si jde zaběhat. Poté přidá posilování a strečink, večer odpočívá. Podle něj je tohle vše lepší než vysedávání u počítače.