Skvělý úvod! Lezec Ondra byl na MS nejlepší v kvalifikaci boulderingu

10.8.

ME baseballistů do 23 let v Praze: Semifinále: ČR - Francie 10:9, Německo - Belgie 10:0 po 4. směně. O 5.-8. místo: Nizozemsko - Ukrajina 5:0 po 4. směně, Velká Británie - Chorvatsko 7:6 po 10. směně.