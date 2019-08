Další vyhraná bitva! Český silák získal za týden dvě zlata. Teď už myslí na dceru

Čtyři disciplíny ovládl, v jedné byl druhý. Po sečtení výsledků bylo jasno. Jiří Tkadlčík v Přerově v neděli ovládl Evropský pohár strongmanů v kategorii do 105 kilo pod organizací Strongman Czech U105. Tento pocit zažil během sedmi dnů dvakrát. Minulý víkend totiž kraloval také v anglickém Rotherhamu a stal se pod organizací Official Strongman mistrem Evropy. K tomu na začátku července pozvedl 406 kilo v mrtvém tahu a vytvořil světový rekord ve váze do 105 kilogramů. Velké radovánky se železem mu ale končí, na začátku listopadu se stane tátou.