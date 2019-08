Orientační běžec Král skončil sedmý na MS na klasické trati

Král se poprvé vešel do elitní desítky. Na vítězného Lundanese v závodu na 16,6 km vzdušnou čarou ztratil necelých šest minut. "Šel jsem po celou dobu úplně sám, dodržel jsem taktiku, kterou jsem si zvolil - šetřit se po cestách, volit postupy tak, aby mi to bylo příjemné, nervat se zbytečně do terénu. Nějaká zaváhání tam byla, možná minutku dvě bych napočítal, ale měl jsem to celou dobu pod kontrolou," řekl šumperský závodník v tiskové zprávě.

Po dni volna bude mistrovství světa v regionu Östfold pokračovat v pátek závodem na krátké trati, v sobotu jsou na programu štafety.