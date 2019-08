Zlatý vrchol pro českou hvězdu! Ondra je potřetí mistrem světa v obtížnosti

Ondra postoupil z kvalifikace z desátého místa, v dopoledním semifinále byl čtvrtý. "Po katastrofickém finále boulderingu bylo těžké přepnout hned další den na obtížnost. Bolavé prsty a tíha okamžiku nedodávaly příliš jistoty, což mělo za následek sklouznutí na chytu v prvním kvalifikační cestě a vytřesený top ve druhé. Naštěstí jsem před semifinále stačil nabrat trochu sebevědomí a trochu se zahojila i kůže na prstech. Lezlo se mi lépe," neskrýval šestadvacetiletý lezec spokojenost před finálovým bojem.

Podobně jako v semifinále, ani ve finále se diváci v Hačiódži nedočkali topu, tedy dolezení konce cesty. Výrazné obtíže nepustily žádného z lezců do závěrečné pasáže a nejdál se dostal právě Ondra, který dokázal z chytu číslo 34 udělat ještě následný pohyb. To mu stačilo ke zlatu bez ohledu na výsledek v semifinále, protože Megos a Schubert udělali v cestě o krok méně. Němec pak bral stříbro právě díky lepšímu semifinálovému umístění.

Záznam finále lezení na obtížnost - Adam Ondra leze v čase 2:13:09

Rodák z Brna potvrdil, že obtížnost je jeho parádní disciplínou a získal v ní již sedmou světovou medaili. Třetí zlato na MS v obtížnosti získal Ondra jako druhý lezec v historii po Francouzi Francoisi Legrandovi, jenž kraloval v letech 1991, 1993 a 1995. Český reprezentant vybojoval předchozí tituly v letech 2014 a 2016.

Adam Ondra Narozen 5. února 1993 v Brně. Profesionální lezec, vystudoval bakalářský obor Podnikový management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Vedle soutěžního lezení výrazně ovlivňuje i historii skalního lezení - v roce 2017 přelezl v norském Flatangeru linii Silence, které navrhl dosud nikdy nepoužitou klasifikaci obtížnosti 9c. V roce 2016 provedl na masivu El Capitan v Yosemitech druhý volný přelez cesty Dawn Wall - nejtěžší bigwall na světě o 32 délkách vylezl za osm dnů. V roce 2017 obdržel Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského, nejvyšší ocenění Českého olympijského výboru. Sportovní úspěchy zlato na MS v obtížnosti 2014, 2016 a 2019, MS v boulderingu 2014 stříbro na MS v obtížnosti 2009 a 2018 a v kombinaci 2018, MS v boulderingu 2011 a 2016 bronz na MS v obtížnosti 2011 a 2012 2009, 2015 - vítěz SP v obtížnosti a celkově 2010 - vítěz SP v boulderingu a celkově

Před dvěma dny skončil Ondra v Japonsku ve finále boulderingu šestý a v sobotu jej ještě čeká závod v lezení na rychlost, kterému se za normálních okolností český závodník nevěnuje. Při premiéře lezení na olympijských hrách v Tokiu se ale budou medaile rozdávat v kombinaci všech disciplín a proto se musí závodníci popasovat s kompletním programem.

Šampionát v Hačiódži je navíc prvním podnikem, na němž si mohou závodníci vybojovat jistotu startu na olympiádě. Dvacet závodníků s nejnižším součinem výsledků ze všech jednotlivých disciplín postoupí do pondělní kvalifikace kombinace, do středečního finále pak postoupí osm nejlepších. Místenku do Tokia si ve finále lezci zajistí umístěním do sedmého místa. Další možností nominace je pak prosincový závod ve Francii.