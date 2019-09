Stolní tenistky na úvod ME porazily Srbsko, muži podlehli Rusku

K triumfu žen přispěla dvěma výhrami Hana Matelová, zbylý bod získala Karin Adámková. Na úvod neuspěla v pětisetové bitvě Dana Čechová, byť v závěru odvrátila šest mečbolů, ale Matelová reprezentační kolegyni proti Andree Todorovičové pomstila a po předchozí hladké výhře nad Sabinou Surjanovou získala vítězný bod.

"Myslím, že oba zápasy jsem zvládla velmi dobře takticky a hra byla taky slušná," uvedla česká šampionka Matelová na webu českého svazu.

Mužům se nedařilo

Z mužů uspěl jen mistr republiky Pavel Širuček proti Kirillu Skačkovovi (3:1) a vyrovnal průběžný stav utkání na 1:1. Po následné porážce Tomáše Polanského ale ve čtvrtém duelu Širuček podlehl stejně jako na úvod Lubomír Jančařík bez zisku setu Alexandru Šibajevovi, čtrnáctce evropského žebříčku.

"Rusové byli lepší, Šibajev jasně nejlepší hráč utkání. My jsme bohužel v některých momentech nevyužili šance, které hráči měli v koncovkách setů. To by pomohlo. Německo je veliký favorit, ale my samozřejmě budeme bojovat dál," řekl reprezentační trenér Josef Plachý.