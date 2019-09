Baseballisté na ME prohráli čtvrtfinálové drama, naděje na olympiádu ještě žije

Čeští baseballisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství Evropy se Španělskem v nastavené desáté směně těsně 4:5, ale stále mají šanci postoupit do olympijské kvalifikace. Nyní musejí dvakrát vyhrát a skončit v Německu pátí. První krok je čeká v sobotu, kdy nastoupí od 11:00 proti Belgii.

V napínavém utkání baseballisté prohrávali od druhé směny 0:2. V páté směně po dvoubodovém homerunu Martina Schneidera a odpalu Martina Mužíka získali tři body. V dohrávce téže směny šli Španělé po homerunu znovu do vedení 4:3.

Stav srovnal Matěj Hejma homerunem v sedmé směně a v její dohrávce se blýskl skvělým zákrokem v obraně Petr Zýma. Na třetí metě chytil těžký odpal a po jeho příhozu vyautoval chytač Martin Červenka běžce na domácí metě.

Martin Schneider během utkání se Španělskem.

Jan Beneš

"Bylo to nahoru dolu. Na konci nám dělal problémy jejich rychlý nadhazovač," řekl kapitán reprezentace Jakub Malík. V osmé ani deváté směně žádný z týmů neskóroval a rozhodla nastavená desátá, v které se na ME začíná s běžci na první a druhé metě. Češi stejně jako ve skupině proti Británii výhodu nevyužili a v dohrávce rozhodl při dvou autech dlouhým odpalem Blake Ochoa.

"Je to nejtěsnější možná porážka a otázka jednoho odpalu. Jim přišel, nám ne. Byl to skvělý zápas s hořkým koncem," neskrýval zklamání Zýma. Věřil, že na utkání s Belgií se tým zvedne. "Musíme do toho teď jít s čistou hlavou a předvést ten výkon, který předvádíme. Hrajeme naprosto famózní baseball," řekl.

Prvním semifinalistou se stal Izrael po výhře nad Francií 8:2. Obhájci titulu Nizozemci, které Češi porazili ve skupině, deklasovali Belgii 17:2.