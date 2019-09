Český vítěz na Olympii. Na legendární soutěži uspěl silák z Hradce Králové

Jenom jedno devítinásobnému mistru světa nevyšlo. V Las Vegas plánoval osobní rekord. Výkon kolem 270 kg, nakonec se musel spokojit s 250 kg. Může za to časový posun. „Do Vegas jsem přiletěl ve středu odpoledne, ve čtvrtek navážil 109,2kg a v pátek soutěžil. Před závody jsem vůbec nespal, celou noc koukal do stropu, protože mi to časový posun nedovolil. Šel jsem do soutěže, jak zpráskaný pes," přiznává Kužel.

Olympia je největší sportovní výzvou. Soutěží, kam se lze dostat jen na pozvánku. A ta přijde jen těm nejlepším. Platí na ní také přísnější pravidla než na klasických evropských či světových šampionátech. Na jedno vzpomíná jedenačtyřicetiletý svalovec s úsměvem. „Musel jsem si koupit slipy, protože boxerky byly zakázané."

Vlastimil Kužel na Olympii v Las Vegas.

tým Vlastimila Kužela

Díky startu a vítězství na Olympii zažívá silák z Hradce Králové snovou sezonu. Ta se pro něj přitom původně nevyvíjela vůbec dobře. Kvůli vážné nemoci dcery a dalším problémům od ledna do dubna necvičil. Dokonce přemýšlel o konci kariéry. Nakonec se vše zlepšilo a díky pozvánce do Vegas přišla nová motivace.

Vlastimil Kužel nebyl jediným úspěšným Čechem na slavné soutěži. Na vynikající výsledky dosáhli i kulturisté. Vynikajícím výsledkem je osmá příčka Lukáše Osladila v Mr. Olympia a stejné umístění Margity Zámolové v kategorii women´s physique.