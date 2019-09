Severokorejský vzpěrač Om Jon-čol je popáté mistrem světa

Severokorejský vzpěrač Om Jon-čol popáté ovládl mistrovství světa v nejlehčí hmotnostní kategorii. Na šampionátu v Thajsku suverénně vyhrál soutěž siláků do 55 kg, stříbrného Kazacha Igora Sona předčil o propastných 28 kilogramů. V nadhozu i v dvojboji se navíc sedmadvacetiletý Severokorejec blýskl novými světovými rekordy.

Po trhu Om Jon-čol vedl o osm kilogramů a nadhazovat začal až ve chvíli, kdy měla většina soupeřů už dávno po závodě. V druhé sérii sice nový rekord 163 kg nevzepřel, ale v třetím pokusu si nechal na činku ještě tři kilogramy přidat a uspěl. To znamenalo světový rekord v nadhozu (166) i ve dvojboji (294).

Severokorejský hrdina má zlato z olympijských her 2012 v Londýně a po třetím vítězství na MS prohlásil, že už bude vyhrávat až do konce kariéry. Jenže z dalších OH v Riu si pak přivezl jen stříbro, neboť ho o čtyři kilogramy porazil Číňan Lung Čching-čchüan.