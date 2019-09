Senzace s inspirací z Hollywoodu! Mladíci útočí na postup do finále

Sportovní senzaci má na triku softbalový klub Locos Břeclav, který je jako nováček už v semifinále extraligy a jedna výhra ho dělí od bojů o titul! Tým táhnou především mladíčci. „V dosavadní české softbalové historii se ještě žádnému nováčkovi nepovedlo postoupit do finále. Jsme motivovaní a máme hlad," slibuje trenér Dušan Borbély. Locos vede v semifinálové sérii už 2:0 nad Sportclub 80 Chomutov a postup může zpečetit již v sobotu zápasem od 13:00.

Žádní matadoři, průměrný věk břeclavských softbalistů je osmnáct let. Talentovaní mladíčci spolu vyrůstají, jsou nebývale sehraní. „Vyrůstali spolu v duchu skautských myšlenek, drží při sobě," popisuje trenér Borbély. „V těch hráčích vidím obrovskou perspektivu pro český softbal. Vím, že se minimálně pět hráčů dostane do elitního mužského výběru," předvídá.

V základní části si Břeclavští připsali 12 vítězství, soupeřům nasázeli celkem 198 úspěšných odpalů do pole, což z nich dělá druhý nejúspěšnější tým. Locos Břeclav dominuje na nadhozu, soupeřům rozdali 322 strikeotů. A hlavně ve čtvrtfinále porazil velké favority – tým Hroši Havlíčkův Brod, několikanásobné domácí mistry. „Naší výhodou je rychlost. Od prvních kol extraligy z toho byly ostatní týmy zaskočené," líčí Borbély.

Břeclav vyniká, v počtu ukradených met. To ale není všechno... „Mě nejvíce překvapuje jejich neskutečná píle v tréninku. S něčím podobným jsem se nesetkal. Naši hráči se každý všední den schází o půl sedmé před školou a trénují nadhozy. Když mají splněno, dávají si ještě vyšší laťku, těžší. Ničeho se nebojí," hlásí trenér.

Poslali ze hry hvězdu

Právě z Břeclavi pochází Michal Holobrádek, největší hvězda českého týmu na letošním mistrovství světa v Praze a Havlíčkově Brodě. A právě nadhazovače Holobrádka jeho bývalí spoluhráči přehráli. „Kluci mu chtěli ukázat, že břeclavský softbalu má vysokou úroveň. Obrovsky se proti němu namotivovali," míní Borbély.

Talentovaný softbalista Holobrádek se těší na domácí mistrovství světa.

Jan Beneš

Přitom Locos v posledních zápasech základní části prohrál s Havlíčkovým Brodem. „Jenže to jsme už brali jako přípravu na play off. Už tehdy jsme věděli, že zkoušíme nadhozy, které nejsou vhodné pro každého pálkaře a zkoumali jsme, co s nimi budou dělat," prozrazuje kouč.

Přednosti břeclavského týmu je také skauting, příprava na soupeře. „Dost se tomu věnujeme. Neexistuje perfektní hráč, každý má nějakou slabinu a díru ve švihu. Hledáme strategie, jak postupovat na každého pálkaře. Dobrý hráč vycítí, že mu trefujeme jeho slabé místo a bojuje s tím. Hrajeme s ním šachovou partii a zaútočíme v pravou chvíli."

Místo počítače papíry

Břeclavského trenéra inspiruje hollywoodský film Moneyball s Brade Pittem v hlavní roli. Snímek o baseballových statistikách, které vedení MLB týmu využívá při skautingu hráčů. „To my fungujeme jako stará škola. Všechno mám zapsané na papírech, máme zmapovaný každý nadhoz za určitého stavu a jaké má pálkař tendence. Doma mám krabice plné papírů," směje se trenér Borbély. Podobně se v Břeclavi připravují také na sobotní duel proti Chomutovu, stačí získat jednu výhru a senzace bude dokonána.

„Máme obrovskou výhodu, musíme však vztyčit prst, aby to kluci nepřehnali. Musíme být vyrovnaní v každém odpale a chytu," dodává kouč týmu, který táhne nadhazovač a pálkař Lukáš Kubát, Luděk Opluštil a 16letý nadhazovač Jakub Osička. Dostanou se břeclavští nováčci do extraligového finále?