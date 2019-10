Mazhilis? Kilometr navíc mu bude ku prospěchu, věří předloňský šampion

Jejich cesty se znovu minou. Jan Kratochvíl předloni opanoval Velkou pardubickou s No Time To Lose, před rokem však 28letého žokeje postihla nehorázná smůla. Šanci na obhajobu ve slavném překážkovém dostihu odpískal kvůli zlomenině pažní kosti v krčku a desetiletého hnědáka neosedlá ani letos. Tentokrát kvůli zranění koně.

Hodně vás to štve?

Když začala letošní sezona, byl jsem rád, že je No Time v pořádku. I po kvalifikaci byl jeho projev furt stejný. Na trati o kilometr delší by neprohrál. Měl jsem z toho radost, jenže pak se bohužel zranil. Letos se už nepotkáme, ale třeba nám to vyjde za rok.

Top dostih jste loni spolukomentoval pro Českou televizi. Jak jste si užil tuhle roli?

Je to fakt náročná práce, i když se to nezdá. Všechno je na minutu načasované, kdo a kde má být. Prostě žádná sranda. Po skončení přenosu jsem jim poděkoval a zároveň říkal, že příští rok bych byl zase rád v sedle, tak ať se mnou nepočítají. (smích)

Dopustil jste se nějakého přeřeknutí?

Extra přeřek tam nebyl, ale pár drobných chyb jsem udělal. Trému jsem neměl. Koně jsem znal a dostal nějaký scénář. Byl jsem připravený. Myslím, že napoprvé to nebylo tak hrozný.

Žokej Jan Kratochvíl na koni No Time To Lose oslavuje vítězství ve Velké pardubické.

Vlastimil Vacek, Právo

Jaké jste obdržel reakce od kamarádů a známých?

Přišlo mi několik zpráv, že mi to sluší i v obleku, ale že v jezdeckém je to lepší (úsměv). Spíš mě chtěli podpořit, abych setřásl zklamání, že jsem nemohl startovat.

Do nedělní Velké osedláte Mazhilise. Jak se desetiletý hnědák jeví?

Ukázal velkou třídu v Itálii a nevede si špatně ani tady v krosech. V poslední kvalifikaci jsme sice byli třetí, ale udělali chybu na Velkém anglickém skoku, který Mazhilis absolvoval poprvé. Teď už bude vědět, co tam musí udělat. A kilometr navíc mu bude určitě taky ku prospěchu. Je kvalitní, a ukázal, že do Velké patří. Myslím, že se popereme o nejvyšší příčky.

Takže delší distance mu bude sedět?

Je to silový kůň, který vydrží cválat iks kilometrů. Vyzkoušený na 6900 metrů sice není, ale po kvalifikaci jsem cítil, že by mu neměla délka vadit. Uvidíme ale samozřejmě až v samotném dostihu.

Určitě byste si přál zítra na závodišti i měkčí půdu.

Přesně tak. A nejen pro Mazhilise. Když bude pružnější, měkčí podklad, koním se běhá líp. Obhájce Tzigane du Berlais s Honzou Faltejskem je první favorit, i když měl zdravotní potíže a jeho projev byl v poslední kvalifikaci všelijaký. Kůň je prověřený, byť nevím, jak s ním zahýbal tréninkový výpadek. Pak je to ale docela otevřené. Letos nevyčnívá žádný kůň, který by předváděl extra výsledky. Bude tam dost nováčků, kteří nikdy tak dlouhý dostih neběželi. Může být zajímavý a určitě bude i rychlý, protože Bridgeur s Jardou Myškou chodí zepředu.