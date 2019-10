Srbsko - Česko 16:0 Reprezentace amerického fotbalu podlehla Srbsku. Obrana válela, ale útok se neprosadil

Čeští reprezentanti vstoupili do mistrovství Evropy v americkém fotbalu domácí porážkou s Francií 3:28.

Průběh zápasu kopíroval scénář z úvodního klání českého výběru proti Francii. Čeští reprezentanti se proti úřadujícím evropským šampionům prezentovali skvělou obranou, ale bezzubým útokem. A podobné to bylo také v duelu proti Srbsku. V něm se na klíčovém postu quarterbacka postavil opět Pavel Mráz. Byl však brzo vystřídán Tomášem Fortelným a do konce prvního poločasu se na hřiště dostal i třetí quarterback Kamil Roba. Ani jeden z quarterbacků nedokázal efektivně posouvat míč vpřed a útok tak soupeřovu endzónu neohrozil.

Většinu času z prvního poločasu strávila na hřišti česká obrana. Hned dvakrát se zmocnila míče, když nejprve Filip Ondrášek zachytil přihrávku soupeře a před koncem poločasu ulovil volný míč ze země Daniel Plánka. Jenže český útok nedokázal potrestat ztráty míčů soupeře, a tak skórovali domácí. Po touchdownu z prvního poločasu se prosadil i srbský kicker a skóre tak v půlce zápasu bylo 10:0.

„Obrana hrála fantasticky. Zápas začal dobře a byli jsme lepší i v útoku. Pak přišel poměrně šťastný touchdown Srbů a najednou jsme hráli celý zápas se ztrátou 0:10," hodnotil hlavní trenér českého týmu Sebastian Fandert. Ve druhém poločase začal na míči český útok. Ten vedený quarterbackem Kamilem Robou předvedl zlepšený výkon, když se ve třetí čtvrtině dokázal více posouvat po hřišti. K zisku bodů ale bylo stále daleko.

„Zápas jako přes kopírák. Nemůžeme vyhrát, když neskórujeme. Musíme se poučit z dnešních chyb a něco do příštího roku změnit," uvedl po zápase Filip Ondrášek. „Chci poděkovat všem, že bojovali až do konce a nevzdali to," uzavřel.

Česká obrana již ve druhém poločase soupeři body nedovolila, přesto se skóre zápasu navýšilo ve prospěch domácích. V závěru zápasu si srbský obránce počíhal na přihrávku Tomáše Fortelného, který se vrátil na hřiště, a doběhl s míčem až pro touchdown. Srbsko tak zvítězilo nad Českem 16:0.

Druhým zápasem skončí úvodní fáze ME. Vítězové čtyř skupin vytvoří společnou skupinu pro příští rok. Podobně vytvoří skupiny také všechny druhé a třetí týmy. O konečném pořadí a vítězi mistrovství Evropy se rozhodne příští rok.