Je adrenalin, když se šest set kilo řítí korytem stopadesátkou! To nás baví, směje se pilot českého čtyřbobu

Po dlouhých měsících přípravy na suchu se čeští bobisté konečně vrhli do ledového koryta. Nejprve před dvěma 14 dny ve Winterbergu, poté strávili týden v Altenbergu, od soboty trénují v lotyšské Siguldě. Do Světového poháru vstoupí zkraje prosince v Americe, vrcholem sezony bude únorové MS v německém Altenbergu.

„Zkraje října jsme měli testy na trenažéru a v posilovně. Komplet posádka, tedy Kuba Nosek, Dominik Suchý, Honza Šindelář a já, jsme se zlepšili silově i rychlostně. Jsem ve velkém očekávání, jak nám to půjde v sezoně," řekl pilot reprezentačního čtyřbobu Dominik Dvořák.

Uplynulá sezona čtyřbobu i dvojbobu vyšla, v přípravě máte lepší ukazatele. Co se z toho dá usuzovat?

Klasika je, že každý rok se vyvíjejí materiály. Němci i Lotyši vyvíjejí nové boby, materiál se posouvá. Bohužel dvojbob je už pětiletý, má něco za sebou. Když Němci budou jezdit s novými boby, budou zase o kousek napřed. Měli bychom mít ale nové nože, doufám, že by nás mohly posunout.

Čtyřbob máte od loňska nový. Je pořád konkurenceschopný?

Ano, tady k velkému vývoji nedošlo. Nyní stejný bob kupovala britská posádka. Závody budou zajímavé, všechny čtyřboby jsou prakticky totožné. Což je pro mě horší. Pozná se, kdo je horší pilot.(směje se)

V pozici pilota jdete do páté sezony. Jste na tom lépe než v té minulé?

Loni, když jsme před sezonou začínali na ledu, jsem měl problémy se do toho dostat. Rozkoukat oči, napumpovat do sebe rychlý postřeh. Letos jsem se do toho dostal rychleji.

Provádíte na postřeh speciální cvičení?

Jak se sezona blíží, každý den provádím ideomotorické cvičení. Představuji si, jak jedu dráhou, co kde mám přesně udělat. Přes léto si jednou za čas tímto způsobem projedu každou dráhu znovu, abych to nezapomněl. Samozřejmě, trénink v korytu ničím nenahradíte.

Jak si po dlouhých měsících na suchu zvykáte znovu na rychlost?

Představte si, že jedete autem po široké dálnici, najednou přijde zúžení do dvou úzkých pruhů. A vy v nich máte předjet kamion. Koryto má na šířku dva metry, v některých úsecích i méně. My se jím řítíme i stopadesátkou. Musíte řídit přesně, zároveň jemně. Stejně jako v autě. Když se rozjedete rychleji po dálnici, nezatočíte prudce volantem, ale jen jemně pootočíte. Je těžké to popsat, člověk to musí zažít.

Co vnímáte, když se řítíte dolů?

Vidíte úzké koryto, kolem vás všechno hrozně letí. Když si zvyknete na rychlost, je to jednodušší, přirozenější. Letos jsem si zvykl za kratší dobu, což mě moc těší.

Považujete čtyřbob za královskou disciplínu?

Myslím, že ano. Je zajímavější, pro nás i pro diváky. Je tam víc adrenalinu. Když dojde ke skoku, skáče nás o dva víc než ve dvojbobu. Tudíž diváci mají větší možnost, že uvidí někoho vypadnout. Bob je těžší, jede tedy rychleji. Úzkým korytem se řítí přes šest set kilo stopadesátikilometrovou rychlostí... To nás baví.(směje se)