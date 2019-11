Hrozný nervy, oddechla si Kellnerová. Po postupu chválila manažerku za bleskové počty

Jaké to byly nervy?

Hrozný. Ale jsem ráda, že to kluci zvládli a podařilo se nám to. (úsměv)

Co se vám honilo hlavou, když Gerco Schröder byl penalizován dvanácti trestnými body?

Že ten třetí parkur musí být čistý a Marc bude muset zabojovat, což se mu podařilo. Bylo to navíc i o čase. Manažerka Jessica Kürtenová to krásně vyřešila, protože za ním ještě doběhla. Musela rychle vypočítat, jak na tom jsme a jak musí zajet. Já to naštěstí dělat nemusela, na mě tlak nebyl. (úsměv)

Gerco Schröder z týmu Prague Lions s koněm Glock`s Cognac Champblanc.

Kateřina Šulová, ČTK

Co jste říkala na atmosféru? Aréna nebyla tak zaplněná...

Lidi, co přišli, si to hrozně užili. Bylo jich tady dost a atmosféru vytvořili, protože se nám to nakonec podařilo. Byli jsme rádi za každého člověka, který nás tady podpoří.

Ve čtvrtfinále váš tým doprovázel rockový hit skupiny AC/DC Highway to Hell (Dálnice do pekla). Kdo píseň vybíral?

Vymysleli jsme to hromadně. Týmy si písně vybírají, a my u ní zůstaneme i na semifinále.