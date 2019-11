Osobák v rychlosti, topy v boulderingu i obtížnosti. Ondra s přehledem zvládl boj o finále a má jisté Tokio

Český lezec Adam Ondra už má jistotu startu na olympiádě! Zvládl kvalifikaci druhého dílu boje o vrcholnou událost příštího roku a do osmičlenného finále postoupil z prvního místa. Česká lezecká hvězda si ve francouzském Toulouse v úvodní disciplíně trojdílné kombinace - lezení na rychlost - vytvořila osobní rekord časem 7,464 sekundy, který stačil na solidní čtrnácté místo. V následujícím boulderingu pak Ondra skončil druhý a svou nejlepší disciplínu, lezení na obtížnost, vyhrál. Finále startuje v sobotu v 19 hodin.

„Je to velká úleva, že to dneska vyšlo, cítil jsem tlak, kterému se nešlo vyhnout. jsem rád, že jsem se s tím popasoval," oddechl si Ondra, že kvalifikaci na OH už úspěšně zvládl.

V první disciplíně ukázal, že od léta na rychlosti zapracoval. Při nepovedené olympijské kvalifikaci, která se uskutečnila v srpnu v rámci mistrovství světa v japonském Hačiódži a kde se do finálové osmičky nevešel, „vyběhl" 15 m stěnu při kombinačním závodu za devět sekund a byl poslední, při samostatném závodu v rychlosti dohmátl v osobním rekordu 7,86. Proti létu se tak dokázal polepšit přesně o čtyři desetiny. Směrem k olympiádě pak chce atakovat hranici sedmi sekund.

„Nezačalo to nejlépe, ale paradoxně při druhém závodním pokusu jsem dal osobák, bylo z toho 14. místo, tedy začátek, který jsem nečekal, to mi pomohlo v boulderingu," líčil dále.

V druhé části šestadvacetiletý závodník zapsal třikrát top, tzn. že vylezl stanovenou cestu až do posledního chytu. Na posledním boulderu se na posledním chytu nedokázal udržet, do výsledků si tak připsal jen teč a s vítězným Číňanem Jü-Fej Pchanem prohrál na počet pokusů.

Do závěrečného lezení na obtížnost nastupoval Ondra jako poslední a cestou se "prošel" bez většího zaváhání. Po zvládnutí náročného boulderu v převisu před závěrečnou stěnkou bylo jasné, že bude atakovat přední příčky, a plný sebevědomí si dovolil zamával divákům zavěšený na předposledním chytu, aby si vzápětí sáhl pro jistý top.

„Obtížnost byla poměrně dost lehká. mezi čtyřmi nejlepšími rozhodoval čas, já byl nejrychlejší a v součtu to dalo celkové první místo," pravil.

V celkovém pořadí tak měl Ondra nejnižší součin výsledků 28, druhý Jü-Fej Pchan nasbíral 49 a třetí Alberto Ginés Lopéz už měl 302,50.

Podnik v Toulouse je pro lezce druhou šancí, jak vybojovat místenku do olympijského Tokia. První pokus na šampionátu v Japonsku, kde si zajistilo start na premiérovém olympijském závodu ve sportovním lezení sedm mužů a sedm žen, Ondrovi nevyšel podle představ a nepostoupil z kvalifikace do finále. V lezení na obtížnost, které kombinaci uzavírá, se totiž při postupu dotkl nohou jistícího bodu a rozhodčí mu tak započetli nízký počet dosažených chytů.

V Toulouse doplní již kvalifikované závodníky šest ze sobotního finále (mimo kvalifikační konkurenci jsou oba postoupivší Japonci). Lezci v kombinaci lezou nejprve stěnu na rychlost, poté řeší čtyři boulderové problémy a nakonec je čeká obtížnost. O celkovém pořadí rozhoduje součin všech výsledků a závodník s nejnižším číslem figuruje nejvýš.

Poslední šancí, jak se kvalifikovat do Tokia, budou na jaře kontinentální šampionáty, kde se na každém světadílu bude bojovat o jedno z pěti míst. Jedno místo má pak jisté pořadatel her a jednomu závodníkovi zajistí start pod pěti kruhy divoká karta udělená Mezinárodní federací sportovního lezení.