Do izolace. Jaroš si jde plnit nový sen

Jaroš završil Korunu Himálaje úspěšným výstupem na K2 v roce 2014, kdy jako patnáctý člověk na světě zdolal bez pomoci kyslíkového přístroje všech čtrnáct osmitisícových vrcholů. Poté se soustředil na Korunu světa (Seven Summits), nejvyšší vrcholy všech kontinentů. Po jarní expedici na Aconcaguu 55letému Jarošovi zbývalo zdolat africké Kilimandžáro a nejvyšší vrchol Oceánie Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) na Nové Guineji.

„Shodou okolností jsem se na Kilimandžáro dostal proti původnímu plánu už v září a vedl jsem tam výpravu akcionářů jednoho z mých sponzorů. A všichni se mě ptali, co chystám dalšího, až zkompletuji Korunu světa," líčil Jaroš na středečním setkání s novináři. „Myslel jsem, že budu už jen jezdit na kajaku, na kole, lízt po skalách... Jenže se ukázalo, že to lidem nestačí," poodhalil, jak se začal rodit plán.

Radek Jaroš při setkání s novináři v Praze.

Kateřina Šulová, ČTK

Impulz vzešel při výpravě na nejvyšší horu And. „Při expedici na Aconcaguu jsem chtěl se synem objet země na severním cípu Jižní Ameriky. Syn ale nakonec neodjel a tak jsem se vypravil sám Velikonoční ostrov. Tam jsem byl nejvyšší hoře, sopce Maunga Terevaka, o níž jsem se dověděl, že je dvanáctou nejizolovanější horou světa. To mě zaujalo a začal jsem pátrat, jaké vrcholy vlastně na seznamu jsou," popisoval.

Topografický termín izolace vyjadřuje vzdálenost vrcholu k bodu s vyšší nadmořskou výškou. U Mt. Everestu je tedy izolace nezměřitelná a například u nejvyšší české hory Sněžky činí 290 km, což představuje vzdálenost k vrcholu Malého Kriváně na Malé Fatře. Seznam nejizolovanějších světových hor je zredukován na patnáct.

Zástupy nečeká

„Zjistil jsem, že tam patří všechny kopce ze Seven Summits a osm dalších. Kromě zmíněné sopky na Velikonočním ostrově ještě hora v Grónsku Gunnbjörn, sopka Ključevskaja na Kamčatce, Maunga Kea na Havaji, nejvyšší vrchol Francouzské Polynésie Mont Orohena, Mount Cook na Novém Zélandu, Thabana Ntlenyana v Lesothu a Piton des Neiges na ostrově Réunion," vyjmenoval Jaroš.

Konkrétní plán jednotlivých cest Jaroš zatím nemá. „Bude to hodně zajímavá cestovatelská zkušenost, rozhodně tam nebudou zástupy lidí jako na Mt. Blanku nebo Everestu. Jde svým způsobem o nedostupné lokality, i když v dnešní době už na světě není nedostupného nic. Logisticky to ale bude určitě zajímavé. A bude to samozřejmě záviset na penězích, protože finančně nepůjde o nic malého. Ale sny jsou od toho, aby se plnily," poznamenal odhodlaně 55letý dobrodruh. „Ze srandy říkám, že by bylo dobré sehnat nějakého rentiéra, kterému bych dělal mentora a on mně mecenáše," dodal se smíchem Jaroš.