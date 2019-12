Paralympionička odstoupila z WADA kvůli mírnému trestu pro Rusy

Z komise sportovců Světové antidopingové agentury (WADA) odstoupila bývalá britská paralympionička Victoria Aggarová, jež v pokračujícím dopingovém skandálu požadovala pro ruské sportovce absolutní zákaz startů. Vyhlášené sankce považuje za příliš mírné, protože umožňují vybraným ruským sportovcům závodit pod neutrální vlajkou. Aggarová patřila k zastáncům úplného vyloučení Rusů z velkých světových akcí včetně olympijských her v Tokiu 2020 a Pekingu 2022.

WADA v pondělí vyloučila Rusko na čtyři roky z olympijských i paralympijských her a světových šampionátů v jednotlivých sportech. Reagovala tím na zmanipulování dat z moskevské laboratoře, která Rusové odevzdali letos v lednu. Ruští sportovci, kteří dokážou, že se systematickým dopingem v Rusku nemají nic společného, ale budou moci závodit. Ruská strana verdikt odmítá. Od pondělka běží lhůta 21 dní na odvolání ke sportovní arbitráži CAS.

Zaznívají ale také hlasy, že je trest příliš mírný a v praxi budou jeho dopady omezené. K tomuto táboru patří i bronzová paralympijská medailistka z Pekingu 2008 Aggarová, kterou postup WADA při řešení ruského dopingového skandálu rozčílil. "Nemyslím si, že WADA vůbec existuje. Příliš mnoho politických her (nebo machinací), příliš mnoho konfliktů a příliš mnoho sobeckých zájmů vedlo k příliš mnoha špatným rozhodnutím, kompromisům a porušeným slibům," uvedla na twitteru.

A vrcholem byl podle ní pondělní verdikt. "WADA ignorovala výzvy své vlastní komise sportovců, aby byl Rusku zakázán start na příštích olympijských a paralympijských hrách," řekla Aggarová, která byla jednou ze sedmnácti členek komise.

WADA prý odmítla na svých internetových stránkách zveřejnit několik prohlášení komise sportovců. "Přístup umlčování sportovců je jedním z důvodů, proč ve sportu vidíme tolik zneužívání," komentovala to Aggarová. Myslí si, že absolutní zákaz by sice krátkodobě ruským sportovcům uškodil, ale mohl by přispět ke změně pro další generace.

Generální ředitel WADA Olivier Niggli řekl BBC, že stanoviska komise sportovců nebyla zveřejňována, protože za nimi nestála výrazná většina. Například v případě doporučení trestu pro Rusko osm ze 17 členů připravovalo jiné prohlášení. "Neexistoval konsensus a bylo by mírně řečeno velmi podivné, aby WADA publikovala dvě odlišná stanoviska své vlastní komise sportovců," uvedl Niggli.