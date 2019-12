Co chybělo? Vyhrát grandslam. Plíšková i tak bere rok 2019 jako nejúspěšnější

"Určitě to byl můj nejlepší rok v kariéře, vždyť jsem v něm měla nejvíc vyhraných turnajů," připomněla sedmadvacetiletá tenistka, která se v lednu chytila v Brisbane, v květnu zazářila na antuce v Římě a před Wimbledonem uspěla i na trávě v Eastbourne. Čtvrtou trofej si přivezla v září z Čeng-čou.

Plíšková už na osm týdnů poznala, jaké to je být světovou jedničkou. V tomto roce ale příležitost vrátit se na trůn několikrát propásla a v žebříčku WTA přezimuje jako druhá.

„Pár zápasů mohlo dopadnout jinak, ale já myslím, že tam byly super chvíle. Pro úspěch jsem udělala maximum a příští rok je ta šance zase," řekla nejlepší česká hráčka.

Jen ty grandslamy... Pro Plíškovou zůstává nejlepším výsledkem kariéry postup do finále US Open v olympijském roce 2016. V Austrálii se letos probila do semifinále, pak už to bylo slabší: v Paříži hrála třetí kolo, na Wimbledonu a v New Yorku osmifinále.

I když si pochvalovala španělskou trenérku Conchitu Martínezovou, v závěru roku se rozhodla spolupráci ukončit a svěřit se do péče bývalého kouče Tomáše Berdycha Venezuelana Daniho Vallverdúa.

Kromě grandsalmových cílů má Plíšková před sebou pro rok 2020 také dubnové finále Fed Cupu a navrch olympiádu.

"Uvidím, jak na tom bude tělo. Ten plán bude složitý. Po Wimbledonu se pojede do Tokia, pak zase do Ameriky. Není to ideální pro nikoho, ale teprve se ukáže, co bude moje priorita," nechala se slyšet Plíšková.