Navara je po pěti letech znovu mistrem ČR v bleskovém šachu

Navara usedl za šachovnici hned po návratu ze semifinále Grand prix v Jeruzalémě, kde si v závěru stěžoval na únavu. Pražským turnajem však prošel suverénně, vyhrál čtrnáct z patnácti partií a jedinou porážku mu připravil překvapivě Vojtěch Zwardoň.

Druhý skončil Viktor Láznička, který bude v závěru roku reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa v rapid šachu a bleskovém šachu v Moskvě. Obhájce titulu prohrál s Navarou a s dvěma remízami skončil bod za vítězem. Třetí místo vybojoval Tomáš Kraus.

Kristýna Olšarová zopakovala triumf z roku 2015. Nasbírala jedenáct bodů, stejně jako Olga Sikorová, ale na první místo ji posunulo lepší pomocné hodnocení. Bronz získala Kristýna Petrová.

Navara a Olšarová převzali výroční ceny pro nejlepší české šachisty roku. Talentem roku je Václav Finěk, který přivezl stříbro z mistrovství Evropy do 10 let a na ratingu FIDE to dotáhl už na 2222 bodů.