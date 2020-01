Výzvy 2020: Bude hrát Jágr na MS? Vrátí se Koukalová k biatlonu? A kolik medailí cinkne v Tokiu?

Změna letopočtu tradičně vybídla bookmakery, aby udělali okénko do nového roku 2020 a sázkovou nabídku okořenili kurzy, které si jindy během roku vsadit nelze. Přestoupí Tomáš Souček do Realu Madrid? (150:1) Nastřílí Tomáš Satoranský v jednom zápase NBA více než 50 bodů? (100:1) A dočká se Vémola vítězné odvety s Véghem? (10:1) To je jen krátká ochutnávka ze sportovní rubriky. V dalších kategoriích nechybí třeba Gabriela Koukalová v soutěži Tvoje tvář má známý hlas (35:1) či v Prostřenu (4:1).