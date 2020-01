Krasobruslař Cipres je podezřelý ze sexuálního obtěžování

Elitní francouzská sportovní dvojice se v USA připravuje od roku 2016. O rok později se Cipres údajně nevhodně zachoval vůči mladé dívce, která se připravovala ve stejné skupině. Pak jejím rodičům poslal omluvný dopis. "Bylo to z mé strany nezodpovědné a opravdu toho lituji. Upřímně se omlouvám. Rád jsem na ledě spolupracoval s vaší dcerou a oceňuji vaši důvěru. Je mi to velmi líto a chci, abyste to věděli. Přijměte moji omluvu, prosím," napsal v dopise, který USA Today poskytla dívčina matka.

Cipres se tehdy chtěl s rodinou setkat, ale byl odmítnut. Rodiče si ale stěžují, že jejich dcera čelila nátlaku ze strany trenérů Johna Zimmermana a Silvie Fontanaové, aby o incidentu mlčela.

Cipres s Jamesovou letos evropský titul obhajovat nebudou. Dopřáli si roční volno, aby nabrali síly a vydrželi do olympijské sezony 2022. To se uskuteční nejen ZOH v Pekingu, ale také světový šampionát ve francouzském Montpellier.