Daň za český úspěch? Obě nohy sedřené do krve

„Je to super. Skvělý výsledek," rozplýval se Dvořák. „Moc ani nestíhám číst všechny gratulace. Mobil mám plný zpráv, na Instagramu mi to hlásí maximální počet upozornění, víc už asi ani nejde," smál se 27letý pilot v sobotu podvečer.

Na německé půdě zajel Dvořák parádně, skončil dvakrát sedmý v rámci Světového poháru a sobotní závod, který se jel i jako mistrovství Evropy, mu nalil krev do žil. „Byli jsme na širším pódiu, to se v konkurenci domácích borců vždycky počítá. Ale hlavně jsme konečně urvali ten velký závod. Loni se nám sice dařilo ve svěťáku, ale velký akce nám moc nevyšly," vzpomínal.

Jakub Nosek (zleva), Jan Šindelář, Dominik Suchý a Dominik Dvořák slaví šesté místo z ME ve Winterbergu.

Český bobový a skeletonový tým

Českou radost nicméně kalilo zranění Dominika Suchého. Zkušený reprezentant si ze závodu odnesl šrámy na obou lýtkách. Nohy mu při naskakování do bobu nešťastně poranil jiný člen posádky Jan Šindelář. „Tohle šestý místo bylo vydřený do krve," usmíval se Suchý s vědomím, že pravděpodobně nepůjde o nic vážného, co by ho mělo v dalších závodech SP limitovat. „Ale mě to asi bude stát hodně piv," předvídal Šindelář.

Žádné velké oslavy se však ve Winterbergu nekonaly. Česká posádka se hned v sobotu večer vydala na takřka devítisetkilometrovou cestu do francouzského střediska La Plagne, kde ji už příští týden čekají další závody. „Takový je prostě život bobisty. Určitě to šesté místo trochu oslavíme, drink si dáme. Ale teď po cestě to bude spíš pár hamburgerů," řekl Dvořák.

Lýtko Dominika Suchého.

Po prosincovém výjezdu na těžkou dráhu v americkém Lake Placid a desáté příčce si český čtyřbob připsal další progres. Dvořák navíc drží krok s absolutní světovou špičkou. „Němci si tady jezdí vlastní ligu, ale je vidět, že nám hodně pomohly tréninkové jízdy, které jsme tu měli. Všechny testy před sezonou se teď vyplácí, ta vyježděnost je vidět. Drobné chybičky tam sice byly, ale nic z toho mi asi trenér nevytkne," věřil český pilot.

Do dalších závodů chce jít Dvořák s čistou hlavou. „Závody ve Winterbergu se nám povedly, ale neberu to tak, že bychom na sebe upletli nějaký bič. Možná od nás teď spousta fanoušků bude čekat velké výsledky, ale to si nepřipouštím. Realita je taková, že se jede ve Francii, kde jsem byl naposledy asi před pěti lety a vlastně i jednou jedinkrát. Tak do toho zase dáme maximum a uvidíme," uzavřel Dvořák.