České ragbistky vyhlášeny nejlepším světovým týmem roku

Český ženský tým už dva roky po sobě neprohrál jediné oficiální mezinárodní utkání. Dvakrát za sebou vyhrál nejstarší ženskou mezinárodní soutěž Evropský pohár a také obhájil putovní Konektor Cup. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 neprohrál ani jedno utkání jako jediný ženský reprezentační tým na světě, vyhlásili ho ragbyoví odborníci nejlepším týmem i před tabulkově silnějšími týmy.

Hráčky i trenérka si titulu cení, nicméně se i nadále dívají na věc střízlivě.

„Ocenění od scrumqueens.com je fantastické a opravdu nečekané. Po takových úspěších se přímo nabízí usnout na vavřínech. Ale už předtím, než úspěchy přišly, jsme začali plánovat změny, které postupně uskutečňujeme a které by měly podpořit dosahování takových a lepších výsledků v budoucnu. Jsme teprve na začátku a výsledky v roce 2020 pro nás nebudou tak podstatné, jako to, aby se nám podařilo změny dotáhnout. Když se k tomu bude dál výsledkově dařit, bude to bonus," ujišťuje trenérka Hana Schlangerová.

„Vždy je těžší úspěchy obhájit, ale myslím, že české ženské ragby má nakročeno dobrým směrem. Pokud všichni zapojení budou vynakládat stejné úsilí jako doteď, mohly bychom se posunout opět o kousek dál," dodává kapitánka týmu Petra Křiklánová.