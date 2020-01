Dva dny nejedl, pak se Choupenitch vytáhl. Porazil světovou jedničku i medailistu z Ria

Podnik Světového poháru Challenge International de Paris je mezi šermíři považovaný za turnaj turnajů. Diváky a atmosférou se jedná o jedinečnou akci. "V Paříži je úžasná atmosféra, je vyprodáno, jsou tam třeba čtyři tisíce lidí. Šermovat tady, to je sen, to vám řekne každý," svěřil se Choupenitch.

Do akce přitom nešel zrovna v ideálním rozpoležení. Dva dny jej trápily střevní problémy a vůbec nejedl. „Jsem rád, že jsem vůbec mohl do turnaje nastoupit, dva dny před turnajem jsem zvracel a měl zimnici. Ztratil jsem strašně moc energie," popisoval lapálie. Ale slavnou akci nechtěl vynechat. "Ovlivnilo to celé můj výkon, po fyzické stránce to nebylo nejlepší. Ale aspoň, že jsem šermoval," dodal.

Fleretista Alexander Choupenitch (vpravo).

Archiv Alexander Choupenitch

A výsledků dosáhl náramných. V prvním kole vyřadil bronzového medailistu z Ria Timura Safina z Ruska 15:12, kterého pokořil poprvé v kariéře. Ve druhém kole vyhrál nad domácím Vincentem Simonem 15:11. Vrcholný kousek se mu pak povedl v osmifinále, kdy na něj čekala světová jednička Alessio Foconi z Itálie. Ani ten ale českého fleretistu nedokázal zastavit - Choupenitch zvítězil 15:11.

"Nakonec jsem fakt spokojený i po šermířské stránce. Porazil jsem světovou jedničku, Foconiho, který tenhle turnaj dva roky po sobě vyhrál a vyhrál taky poslední Světový pohár v Tokiu. Je to jeden z nejlepších šermířů na světě," těšilo Choupenitche.

Jeho pařížskou jízdu zastavil až Američan Nick Itkin. "Po souboji s Foconim jsem měl pauze snad jen patnáct minut. Do čtvrtfinále jsem vstoupil špatně," přiznal český fleretista. Následně se sice dokázal vrátit do zápasu, ale ve vypjaté koncovce prohrál 13:15. Američan nakonec dokázal zvítezit v celém turnaji. "Až do konce to bylo napínavé. Samozřejmě porážka mrzí, ale musím jít dál," zakončil hodnocení svého vystoupení v Paříži český šermíř.