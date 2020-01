Proháněl favority, pak český pilot skončil na práškách

Dvořák ve dvojbobu navázal na loňské čtvrté místo ze Siguldy a předloňskou pátou příčku z Igls. Minulý týden navíc skončil šestý na ME čtyřbobů a podruhé za sebou tak stanul na širším pódiu. „Nechci nic zakřiknout, ale ta křivka výkonnosti jde nahoru. Evropa se nám povedla, řízení je teď z mé strany mnohem uvolněnější. Jedu prostě s čistou hlavou," tvrdí 27letý Dvořák.

Do Francie bobisté zamířili po pěti letech, Dvořák v rámci SP poprvé jako pilot. V La Plagne tak kromě suverénního Němce Friedricha došlo k několika překvapivým umístěním. „Jel jsem tady vlastně podruhé v životě. Je to dráha, na které jsem se kdysi učil pilotovat. Tehdy jsem byl rád, že jsem to vůbec sjel a nepřevrátil se," přiznává český závodník. „Je tu prodloužený rozjezd. A to nám vyhovuje. Na startu jsme byli druzí nejrychlejší, což je parádní," těší Dvořáka.

Češi (vpravo dole) podruhé za sebou na širším pódiu.

Foto IBSF - Viesturs Lacis

Pátým místem přeskočil i některé slavnější piloty, včetně olympijských medailistů Kanaďana Krippse, Korejce Wona nebo Němce Walthera. „Ukázalo se, že tady se rozdíly smazávají. Nikdo nemá dráhu tolik najetou a je fakt rychlá. Němci doma znají všechny tratě do detailu, vědí, jaký mají použít materiál, mají natestovány stovky jízd. Teď se jim ale tolik nedařilo. Ölsner mě sice o chlup předjel, ale hlavně skalp Walthera mě těší. V cíli docela koukal. To je obrovský úspěch," raduje se rodák z Prahy.

Český dvojbob v La Plagne.

Foto IBSF - Viesturs Lacis

Jediné, co Dvořáka během úspěšné soboty zaskočilo, jsou počáteční příznaky nachlazení. „Byli jsme v pátek na skeletonu fandit naší Aničce Fernstädtové, ale bohužel jsem tam asi trochu prochladl. Musím do sebe nacpat nějaké prášky, abych byl v pohodě," tvrdí český pilot s tím, že nejde o nic vážného. „Nedělní závod čtyřbobů to nijak neohrozí," ujišťuje Dvořák, který chce dnes v La Plagne navázat na předchozí úspěchy. „Na čtyřbobu jsme silní, snad se nám zase povede něco zajet," doufá.