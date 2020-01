Březina před ME nemyslel na umístění, malé zlato bere jako bonus

"Jsem velmi šťastný. Je to moje třinácté mistrovství Evropy, tak mi to trvalo třináct let," uvedl na tiskové konferenci devětadvacetiletý český krasobruslař, který úvodní část soutěže na ME vyhrál vůbec poprvé.

V krasobruslení se i za tento dílčí úspěch udělují cenné kovy. Na stolku měl proto před sebou v krabičce zlatou medaili. "Opravdu jsem sem nepřijel s žádnými očekáváními na umístění v první trojce nebo desítce. Jen jsem chtěl ukázat, co jsem předváděl na trénincích. A jsem šťastný, tohle je milý blyštivý bonus," prohlásil.

Ve čtvrtek může k bronzu z ME 2013 přidat další medaili z velké akce, má i šanci stát se nástupcem dlouholetého krále Javiera Fernándeze na evropském trůnu. "Takhle o tom nerad mluvím. Chci jenom znovu ukázat to, co v tréninku. To mi Rafael řekl, abych udělal, a já se toho budu držet," řekl svěřenec Rafaela Arutjunjana.

Se svým hlavním koučem během evropského šampionátu komunikuje na dálku, protože Arutjunjan je s Nathanem Chenem na americkém šampionátu. V Rakousku je s ním trenérova manželka a druhá členka jeho týmu Vera Arutjunjanová.

Po medailovém úspěchu v Záhřebu 2013 měl Březina po krátkém programu několikrát nakročeno ke stupňům vítězů, ale v letech 2014 až 2016 průběžné třetí místo neudržel. Obzvlášť bolestné pro něj bylo ME v Bratislavě 2016, kde po selhání ve volné jízdě klesl na desáté místo. "Vím, že tam byly nezdary, snažím se na to nemyslet. Zítra bude nový den, nová jízda. Musíte přijít připravený a předvést to, co v tréninku, odvést svou práci. To se chystám udělat. Jestli to bude fungovat, tak fajn, jestli tam budou nějaké chyby, tak se nedá nic dělat, jsme jenom lidi," dodal.

Volnou jízdu pojede ve čtvrtek jako poslední ze všech závodníků zhruba ve 22:15.