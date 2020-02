První členkou štafety s olympijskou pochodní bude poprvé žena

Olympijský oheň zapálí při tradičním ceremoniálu herečka představující vrchní kněžku pomocí zrcadla a slunečních paprsků. Pochodeň předá Korakakiové, jež zahájí týdenní cestu ohně po Řecku, jež je kolébkou olympijských her.

Také poslední členkou řecké části štafety bude bude žena, olympijská vítězka ve skoku o tyči z Ria Katerina Stefanidiová. Ta předá oheň japonským organizátorům her v Tokiu, které začnou 24. července. Před startem OH zavítá olympijská štafeta do všech 47 japonských prefektur.